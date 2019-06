Equipe de France, Lloris : "Se remettre au travail"

Le gardien de l'Equipe de France, Hugo Lloris, a insisté sur la nécessité de revenir aux fondamentaux afin de rebondir suite au faux-pas en Turquie.

L'Equipe de a fauté samedi soir à l'occasion de sa rencontre contre la en éliminatoires de l'Euro. Les Tricolores se sont inclinés logiquement 2-0, au bout d'une prestation très décevante sur tous les plans. Les joueurs de Didier Deschamps n'ont cependant pas le temps de cogiter puisqu'un match se profile dès mardi face à Andorre. Le dernier de la saison.

A lire aussi - Quand Deschamps annonce l'arrivée de Mendy au Real

Le prochain adversaire est d'un calibre nettement inférieur que le précédent. Toutefois, les champions du monde se présentent à ce rendez-vous avec l'humilité et le sérieux qui sied à chaque match international. Pour Hugo Lloris, c'est même une impérativité pour ne pas vivre une nouvelle déconvenue et qui ferait sérieusement tache avant le départ aux vacances. "La remise en cause passe avant tout par les entraînements, dans l'implication et la concentration. Il faut se remettre au travail et aborder le match de demain avec le maximum de sérieux et les exigences du haut niveau. Si on n'est pas prêts à se battre et à se faire mal, on laisse de l'espoir à l'adversaire."

L'article continue ci-dessous

"Il n'y a pas la place de jouer relâchés"

Lors de la conférence de presse d'avant-match, le portier des Spurs a aussi été interrogé sur le discours qui a été tenu dans l'intimité du vestiaire. Il n'a rien dévoilé, mais a fait remarquer que c'est surtout individuellement que chacun a été amené à revoir sa copie, et voir comment éviter de reproduire les erreurs. "Après une telle performance, la première des choses est de se remettre en question sur le plan individuel, a-t-il confié. L'échange est important, ça a été le cas après le match et lors du voyage d'hier (dimanche) pour préparer au mieux le match de demain (mardi). On était un peu surpris de notre performance, on attendait beaucoup plus notamment dans l'utilisation du ballon, dans les phases de possession et dans les duels, parce qu'on a été bousculés en première mi-temps. On n'a pas su être au niveau dans tous les aspects."

Enfin, Lloris a certifié que lui et ses coéquipiers feront tout pour montrer un meilleur visage mardi, même l'équipe en face est largement à leur portée et qu'il n'y a pas besoin de forcer pour assurer le plein de points : "Il n'y a pas la place de jouer relâchés, encore plus après ce qu'on a montré en Turquie. Il faut montrer un autre visage et finir la saison sur une bonne note avec les trois points. La motivation doit être naturelle, les cadres, le coach et le staff sont là pour tirer tous dans le même sens. L'équipe de France est une grande nation, on a un statut de champions du monde, on ne peut pas s'en contenter. À nous de faire ce qu'il faut pour éviter le piège de demain".