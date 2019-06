Equipe de France - Lloris : "Beaucoup de respect pour la Turquie"

En conférence de presse d'avant-match, Hugo Lloris s'attend à défier la Turquie dans une "ambiance hostile".

Face à la , à Konya, l'Equipe de et son portier Hugo Lloris vont sans doute disputer le match le plus compliqué des qualifications à l' dns une ambiance éléctrique, qualifiée carrément d'hostile par le gardien des Bleus vendredi, en conférence de presse.

France, Matuidi : "J'ai su me rendre indispensable"

"On prend ça avec beaucoup de sérieux, après, de là à dire qui sont les favoris du groupe... La Turquie a une certaine histoire dans le foot, l' a une dynamique sur les dernières années. C'est un match important en vue des qualifications et de la première place de ce groupe", a considéré le capitaine des Bleus.

"Il y a eu des matches intéressants en . Malheureusement, on n'a pas atteint l'objectif en terminant deuxièmes, on se doit d'être compétitifs. On s'attend à une ambiance assez hostile, c'est ce qu'on aime dans le foot, ça aide à nous transcender. On a beaucoup de respect pour l'équipe turque avec un nouveau sélectionneur, avec un nouveau projet, avec l'objectif de se qualifier pour l'Euro. Les Turcs aiment le foot, en témoigne la passion pour leur club. Ils seront tous derrière leur sélection", a encore redouté Lloris devant les médias.

L'article continue ci-dessous

Convié à s'exprimer sur l'absence sur blessure de Ngolo Kanté au milieu de terrain, Hugo Lloris estime que les Bleus disposent de la qualité nécessaire pour faire face à cette indisponibilité :

"Ngolo a pris une place assez importante dans le collectif du groupe France. Après, il y a d'autres joueurs dans notre groupe. Quel que soit le joueur, c'est un super match à jouer, il y a de l'ambiance, tout est réuni pour que ce soit un bon match. Ce n'est jamais évident de terminer la saison."