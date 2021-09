Equipe de France - Lizarazu s'inquiète pour le poste d'arrière droit

L'ancien latéral gauche des Bleus pointe du doigt l'une des principales faiblesses de l'équipe de Didier Deschamps, dépourvue à ce poste.

L'équipe de France s'apprête à défier l'Ukraine ce samedi soir à Kiev pour son deuxième match de cette trêve internationale, avec l'objectif très clair de faire un pas de plus vers la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dans un peu plus d'un an.

Privé de Benjamin Pavard, blessé, et Jules Koundé, suspendu après son expulsion contre la Bosnie mercredi soir et dont ce n'est pas le vrai poste depuis le début de sa carrière, Didier Deschamps se retrouve plutôt démuni. Léo Dubois devrait débuter à Kiev, tandis que Nordi Mukiele a été appelé pour la première fois en renfort dans le groupe bleu.

Un poste qui représente l'une des faiblesses des champions du monde depuis plusieurs années, ce qui commence à inquiéter certains anciens. "Le sélectionneur est bien mieux équipé à gauche. À droite, on ne peut pas considérer que Pavard ait une grande concurrence", a estimé Bixente Lizarazu dans sa chronique sur les Bleus publiée dans L'Equipe.

"En tout cas, le fait que Deschamps n'ait pas titularisé Dubois en son absence, ni à l'Euro ni contre la Bosnie, est un signe qui ne trompe pas. Et, pour l'instant, les prestations de Koundé sont insuffisantes.

"Je ne le trouve pas assez entreprenant offensivement et il ne me semble pas très à l'aise dans son placement défensif à ce poste, même s'il a des circonstances atténuantes étant donné qu'il est novice avec les Bleus et qu'il joue défenseur central en club."

Pas forcément de quoi rassurer avec que les Bleus n'ont plus gagné depuis quatre matchs et leur première journée de la phase de poules de l'Euro, contre l'Allemagne, début juin. En Ukraine, une victoire leur permettrait pourtant de reléguer leur adversaire du soir à sept points et de mettre une option sur la première place du groupe, directement qualificative pour Doha.

Au-delà du poste de latéral droit, que devrait donc occuper Léo Dubois, le sélectionneur pourrait se tourner vers une formation en 4-4-2, avec notamment la première titularisation d'Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu. En l'absence de Kylian Mbappé, touché au mollet, devant, Kingsley Coman a de fortes chances d'être titularisé.