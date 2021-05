Equipe de France – Liste des 26 – L'immense joie de Benzema

Karim Benzema a partagé sur les réseaux sociaux sa joie de revenir en équipe de France.

Après l'annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France à travers sa sélection pour l'Euro 2021, on attendait avec impatience la réaction du joueur.

Et l'attaquant du Real Madrid a publié un tweet dans lequel il exprime son immense joie et sa fierté de revenir chez les Bleus : « Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien. »

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

De son côté, Kylian Mbappé, a lui aussi publié un tweet dans lequel il a hâte d'être associé à Benzema.

KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Les deux joueurs n'ont jamais joué ensemble en équipe de France : la dernière sélection de Karim Benzema date en effet du 8 octobre 2015 tandis que Kylian Mbappé a joué pour la première fois avec les Bleus le 25 mars 2017.