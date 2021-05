Équipe de France - Les frères Hernandez réunis, Lucas ne dit pas non

Lors d’une interview accordée à Canal+, Lucas Hernandez a reconnu qu’il souhaiterait jouer avec son frère Théo en équipe de France.

Deux frères. Pas dans le rap, mais dans le football. Tout au long de son histoire, le ballon rond a vu plusieurs fratries le dompter avec plus ou moins d’aisance. Avec la chance d’être réunis en équipe nationale pour les meilleurs d’entre eux, ce que Lucas et Théo Hernandez cherchent encore à accomplir avec les Bleus.

Trop loin dans la hiérarchie…

Si le premier, titulaire au Bayern Munich, fait office d’incontournable chez les Bleus, ce n’est pas le cas du second. Encore une fois auteur d’une excellente saison avec le Milan AC, Théo postule pourtant à une place au poste de latéral gauche, mais Didier Deschamps lui préfère Ferland Mendy, Lucas Digne ou encore Benjamin Mendy… sans oublier son grand-frère, qui ne ferait pourtant pas de mal dans l’axe.

Entre Théo et l’équipe de France, l’histoire est complexe. On retient notamment ce fâcheux évènement de 2017, lorsqu’il avait séché le rassemblement des Bleus en pleine polémique suite à des problèmes extra-sportifs. Avant cela, il n’a connu que les sélections jeunes. 4 matchs en U18, 9 matchs en U19 et 3 matchs en U20. Puis après, plus rien…

…mais l’espoir existe !

Mais l’Euro 2021 approche à grands pas, et personne ne s’est véritablement imposé à gauche. Et comme l’UEFA autorise désormais les sélectionneurs à convoquer 26 joueurs, l’espoir existe pour le Milanais, qui peut évidemment compter sur le soutien de son grand-frère.

"Tous les frères aimeraient bien jouer ensemble un jour mais ce ne sera pas à moi de choisir. Il est en train de faire une très grosse saison. J’espère qu’il continuera comme ça", a confié Lucas lors d’une interview accordée à Canal+. Reste à savoir ce qu’en pensera Didier Deschamps…