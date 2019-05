Équipe de France - Léo Dubois : "Il faut que je prenne le niveau de l'effectif"

Appelé pour la première fois en Bleu, Léo Dubois va découvrir le plus haut niveau en espérant se hisser à la hauteur de ses nouveaux coéquipiers.

Comment se sont passés vos premiers pas avec les Bleus que vous découvrez ?

"Tout le monde m'a bien intégré et je les en remercie. Clairefontaine en lui-même je connaissais. Quand j'étais plus jeune je passais à côté du château et je me disais que j'aimerais y être un jour. Ferland (Mendy) et Tanguy (Ndombélé) m'ont fait découvrir ça. Je suis dans un bon environnement avec des bons mecs."

Hier avait lieu le dîner avec les féminines et les Espoirs, ont-ils demandé des conseils pour savoir comment remporter une grande compétition ?

"Les filles ont sûrement demandé des conseils à ceux qui l'ont gagnée (sourire). Le dîner s'est super bien passé, on a mangé ensemble, on a parlé de choses et d'autres et on a regard le match. C'était un moment important puisque c'est la première fois dans l'histoire que la FFF peut réunir tout le monde. C'était une soirée positive."

Vous avez fait face à une grosse concurrence cette saison à , comment l'avez-vous gérée ?

"Il y avait une forte concurrence qui est toujours présente puisqu'on est toujours 3 pour le poste. Il ne faut surtout pas se relâcher, prendre les choses étape par étape. J'ai eu quelques difficultés à rentrer dedans au début parce que le cap était important. Mais j'ai des valeurs de travail et de ne jamais rien lâcher."

Vous n'avez pas beaucoup de références au très haut niveau, est-ce que cela peut vous inquiéter alors que vous allez connaître votre premier entraînement avec les Bleus ?

"Depuis que je suis arrivé j'essaye d'apprendre à leur côté, j'essaye de comprendre comment ils vivent, comment il font vivre le groupe. Je suis là pour les accompagner, pour me fondre dans le groupe. Ça va être un challenge très intéressant pour moi mais c'est important que tout le monde trouve sa place pour faire avancer le groupe."

Est-ce que cela peut vous inhiber de jouer avec autant de grands joueurs ?

"Je ne sais pas, je n'ai pas encore été sur le terrain donc je ne peux pas vraiment vous dire (rires). Je suis confiant, je vois comment les joueurs m'ont accueilli dans le groupe et je pense qu'ils feront la même chose sur le terrain. Il faut que je prenne le niveau de l'effectif mais j'ai confiance en moi et je sais qu'on est capables de faire de belles choses ensemble."

Les choses changent à Lyon avec l'arrivée de Juninho et Sylvinho, avez-vous déjà des éléments sur la manière dont les choses vont se passer la saison prochaine ?

"Je n'ai aucun élément. Bruno (Genesio) a fait du super bon travail et une nouvelle ère arrive au club avec Juninho qui connait très bien la maison. Sylvinho ça va être à nous de l'accueillir du mieux possible pour que la transition se fasse rapidement parce qu'on a des ambitions de haut niveau. À nous de créer quelque chose autour de notre groupe."