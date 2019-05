Équipe de France - Lenglet, Ben Yedder, Maignan et Dubois convoqués par Deschamps !

Comme prévu, Didier Deschamps a procédé à quelques changements pour la liste des Bleus qui affronteront la Bolivie, la Turquie et Andorre.

Didier Deschamps a effectué quelques changements dans sa liste de l'Équipe de pour les derniers matches internationaux de la saison 2018-2019. On retrouve ainsi trois nouveaux joueurs, avec Mike Maignan ( ), Léo Dubois ( ) et Clément Lenglet (Séville).

De son côté, Wissam Ben Yedder fait son retour plus d'un an après sa dernière convocation. Ces différents joueurs remplacent ainsi Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Djibril Sidibé, Ousmane Dembélé et Nabil Fekir, confrontés à des méformes individuelles ou des blessures

24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! #FiersdetreBleus



France - Dim. 02/06 à

France - Sam. 08/06

Andorre France - Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 21 mai 2019

La liste

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benjamin Lecomte ( ), Hugo Lloris ( ), Mike Maignan (Lille)

Défenseurs : Lucas Digne ( ), Clément Lenglet (Barcelone) Ferland Mendy (Lyon), Benjamin Pavard ( ), Léo Dubois (OL), Raphaël Varane ( ), Samuel Umtiti ( ), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : N'Golo Kanté ( ), Blaise Matuidi ( ), Tanguy Ndombele (Lyon), Paul Pogba ( ), Moussa Sissoko (Tottenham)

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Séville), Kingsley Coman ( ), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille)