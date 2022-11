Equipe de France : le message fort de Karim Benzema avant la Coupe du monde 2022 au Qatar

Karim Benzema s’est projeté sur la Coupe du Monde qui arrive au Qatar. Un tournoi qu’il a hâte de disputer.

Après avoir raté l’édition 2018 à cause de sa mise à l’écart, Karim Benzema s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France. Une compétition qu’il a hâte de vivre, et avec la ferme intention de réaliser la meilleure prestation possible.

Benzema insiste sur le collectif

Ce vendredi, lors d’un entretien avec le Youtubeur Zack, l’attaquant du Real Madrid a souligné à quel point cette épreuve est importante à ses yeux. « Jouer un Mondial c’est exceptionnel. Tout le monde rêve de le faire. Mais je ne joue pas tout seul. Il ne faut pas dire est ce qu’il va la gagner ? Je ne vais pas au Qatar tout seul ».

Le tournoi démarre dans un peu plus de deux semaines et KB9 a avoué qu’il avait déjà des fourmis dans les jambes : « J’ai envie de briller, et faire de choses exceptionnelles. J’ai envie de commencer à jouer ».

Questionné sur la pression qu’il peut ressentir sachant qu’il s’agit du seul trophée qui manque à son palmarès, l’ancien Lyonnais a déclaré : « Je l’aborde tranquillement. Avec de l’ambition, toujours, mais pas de précipitation. Je ne me dis pas dans ma tête qu’il faut que je la gagne. Je vais essayer de faire ce que je peux, marquer, faire des passes et emmener la sélection le plus loin possible. C’est un collectif ».

Tout en faisant part de son impatience, Benzema a reconnu que ce Mondial n’arrive pas à un très bon moment pour les Bleus. « C’est compliqué, car il y a beaucoup de blessés », a-t-il reconnu.