Equipe de France : Kylian Mbappé meilleur buteur de l'histoire Bleus avant la fin de l'année ? Les raisons d'y croire

Kylian Mbappé va-t-il devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus dès cette année ? Marc Libbra donne les raisons d'y croire.

Vendredi soir, l'équipe de France a entamé de la plus belle des façons les éliminatoires de l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas 4-0 au Stade de France.

55 buts avec les Bleus pour Mbappé d'ici décembre 2023 ?

L'homme du match a été Kylian Mbappé. Le nouveau capitaine des Bleus a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la rencontre. Avec ces deux nouvelles réalisations, Kylian Mbappé compte désormais 38 buts en équipe de France. Avec ce total, il figure au cinquième rang des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus.

Et pour Marc Libbra, consultant dans l'émission Europe 1 Sport, Kylian Mbappé devrait battre le record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France (53 réalisations) avant la fin de l'année et il explique comment l'attaquant du PSG va y parvenir.

« Aujourd'hui (vendredi) il double Karim Benzema (37 buts avec les Bleus, n.d.l.r.). Benzema avait 97 sélections, Mbappé en a à peine 67. Devant lui, il y a Platini, il y a Griezmann, il y a Henry et il y a Giroud. 53 buts pour Giroud. Je peux vous assurer qu'avec les matches à venir, et c'est énorme et je vais le redire, il y a Gibraltar, l'Irlande, la Grèce et les Pays-Bas, je vous fais le pari qu'en décembre prochain il est à 55 buts », a déclaré l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille.

Encore dix matches à jouer en 2023

« Vous vous rendez- compte : Gibraltar ! S'il peut jouer… Ça va aller vite », a ajouté Marc Libbra.

L'équipe de France jouera en effet tous ses matches éliminatoires de l'Euro 2023 au cours de l'année 2023 sachant que deux matches amicaux devraient être ajoutés (le 10 septembre 2023 et le 26 octobre 2023 contre des adversaires qui restent à déterminer). Mbappé pourrait ainsi participer à 9 matches d'ici décembre 2023. De quoi, effectivement, battre le record de buts de Giroud.

Les cinq meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France