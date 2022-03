Equipe de France : Kylian Mbappé déclare viser le record de Thierry Henry

Kylian Mbappé est un phénomène de précocité. C'est bien connu et ce n'est plus à prouver. Alors qu'il avait à peine 18 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain accédait déjà au sacre mondial avec les Bleus en 2018. Kylian Mbappé brise tous les records de précocité et prouve match après match qu'il est l'un des, si ce n'est le, meilleur joueur du monde. Et il a encore démontré tout son talent ce mardi soir lors du match amical face à l'Afrique du Sud.

"J'ai toujours voulu être le 1er partout en équipe de France"

Très en jambes, Kylian Mbappé a inscrit un doublé face aux Bafana Bafana et en est déjà à vingt-six buts sous le maillot des Bleus, alors qu'il est âgé à peine de 23 ans, et donc à mi-chemin du record détenu par Thierry Henry et ses 51 buts avec la France. Au micro de TF1 après la rencontre, Kylian Mbappé était très heureux de sa prestation et n'a pas caché avoir l'ambition de devenir un jour le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

"Je me sens très bien sur le terrain. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les copains, je pense qu'on en a donné. On fait deux victoires sur le rassemblement donc on est contents. 26 buts à 23 ans avec l'équipe de France ? Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout en équipe de France comme en club. Je sais qu'il y a encore un long chemin parce que ce qu'a fait ''Titi" (Thierry Henry, recordman de buts en équipe de France [51]), personne ne l'a fait", a expliqué Kylian Mbappé.

"On se prépare pour la Coupe du monde maintenant. On aura une parenthèse en juin avec la Ligue des nations, mais bien sûr qu'avec ces matches amicaux, on prépare cet événement mondial", a conclu l'attaquant du Paris Saint-Germain, très en jambes ce soir face à l'Afrique du Sud au-delà de son doublé inscrit au cours de cette partie.

En conférence de presse, Didier Deschamps a également encensé Kylian Mbappé, qu'il avait déjà complimenté et dont il avait loué l'attitude avant la rencontre : "Je vous avais dit qu'il était radieux, c'est la réalité, il avait les jambes en feu car il aurait aimé jouer le premier match. Ensuite, sa capacité à marquer et accélérer le place parmi les joueurs hors normes. Mais il a l'intelligence de s'inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain. Tant mieux que l'équipe de France puisse avoir un joueur comme lui. Il le sait, ce n'est pas Kylian et les autres mais Kylian avec les autres".

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, a également salué la performance de Kylian Mbappé : "Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous que Mbappé joue. Je ne suis pas content de mon collègue Didier Deschamps (rires). J'aurais préféré qu'il le fasse évoluer vendredi plutôt que ce soir. Tellement de défenseurs souffrent face à lui. Vous ne pouvez pas le neutraliser. Il est trop rapide, il marque. Avec lui, vous jouez à 12. Cela situe le niveau de ce joueur".