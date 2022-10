Equipe de France : Kolo Muani sait comment convaincre Deschamps de le sélectionner pour la Coupe du monde 2022

L'attaquant de l'Eintracht Francfort a sa petite idée derrière la tête pour convaincre Deschamps de l'emmener au Mondial.

En septembre dernier, Randal Kolo Muani a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'équipe de France. Il est entré en jeu à la 90e minute contre l'Autriche puis à la 81e minute contre le Danemark.

L'attaquant qui évolue à l'Eintracht Francfort s'est confié à L'Equipe avant la rencontre entre son club et l'Olympique de Marseille, ce mercredi 26 octobre 2022 (coup d'envoi à 21h00).

Interrogé sur ses chances d'être sélectionné par Didier Deschamps pour aller à la Coupe du monde, il explique ses raisons d'y croire et comment parvenir à convaincre son sélectionneur de l'emmener au Qatar : « Je dirais 20 % (d'être sélectionné). Je travaille pour revenir en bleu, et je sais que je dois être performant dans les grandes occasions pour me donner des chances de revenir. Le match contre Marseille est une bonne occasion. »

« RKL » est également revenu sur la joie procurée par sa première sélection : « Ça m'a fait plaisir de la vivre avec Alban (Lafont). On était à Nantes et en Espoirs ensemble, et là on se retrouvait en A, on a fait un chemin magnifique tous les deux. Mais après, on redescend très vite. Je sais que le plus dur n'est pas d'être appelé mais d'être rappelé. C'est beau d'être là-bas (à Clairefontaine), dans le château, mais il faut d'abord prouver que votre place est là. Je ne me mets pas de pression particulière, j'essaie d'être le plus performant en club, d'être plus régulier, un peu plus tueur dans la surface. »

Il explique par ailleurs que Didier Deschamps ne lui a pas donné de consignes particulières avant de jouer son premier match avec les Bleus : « Il m'a dit de toujours croire en moi, de jouer mon foot, de ne pas me prendre la tête, tout simplement. »

Didier Deschamps dévoilera sa liste pour le Mondial le 9 novembre prochain. D'ici là, Kolo Muani aura l'occasion de briller et ça commence dès ce soir face à l'OM.