Equipe de France - Katoto : "Ce serait mentir de dire que nous ne sommes pas favorites"

L'attaquante des Bleues se veut particulièrement ambitieuse, à la veille de son entrée en lice dans l'Euro, face à l'Italie.

L'équipe de France féminine débute son Euro ce dimanche face à l'Italie, avec l'ambition d'aller loin dans le tournoi.

"On est une grande nation"

Sorties en quart de finale lors des trois précédentes éditions, les Bleues espèrent briser ce plafond de verre, et pourquoi pas rêver du sacre, le 31 juillet prochain à Wembley.

"On a un bon groupe. Franchement, on s'entend mieux. Sur le terrain on se connaît plus, on s'est regardées récemment et on a réalisé qu'il n'y avait pas plus de trois joueuses qui n'avaient pas déjà joué avec la majorité du vestiaire", a affirmé l'attaquante tricolore Marie-Antoinette Katoto dans une interview à L'Equipe.

"On essaiera de briser la malédiction des quarts de finale, puis d'aller le plus loin possible. Parce que cette équipe mérite un titre. Vraiment, avec toutes les filles de cette génération. Il y a beaucoup de talent en France."

Pour l'attaquante du PSG, pas question de rejeter le statut de favorites : "La France l'a toujours été, quelle que soit la compétition. On est une grande nation, donc ce serait mentir que de dire que nous ne le sommes pas."

"J'aimerais avoir la confiance de Kylian Mbappé"

La buteuse parisienne, qui a récemment prolongé dans son club formateur jusqu'en 2025, s'est également confiée sur ses relations avec Corine Diacre, qui l'a souvent poussée à faire plus lors de ses premières saisons en pros, au point de ne pas l'appeler lors du Mondial 2019 en France.

"Ce que j'apprécie avec elle, c'est qu'on s'est toujours dit les choses, on s'est parlé franchement. Quand ça n'allait pas, on n'a pas hésité à être transparentes", dit Katoto aujourd'hui.

"J'ai toujours eu avec Corinne une relation de sélectionneuse à joueuse, identique à celle qu'elle a avec toutes mes coéquipières. Elle donne des consignes, je l'écoute."

Enfin, la joueuse a évoqué Kylian Mbappé, qu'elle côtoie en club, au PSG. "J'aimerais bien avoir sa confiance. Je lui en prendrais bien un petit peu", a-t-elle glissé.

"C'est une bonne chose d'en avoir, même si je n'aimerais pas vraiment en avoir autant que Kylian. Parce qu'il est comme ça, pas moi. C'est une question de nature, il a toujours su où il voulait aller, ce qu'il voulait faire."