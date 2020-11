Équipe de France : Houssem Aouar forfait et non remplacé

Blessé lors du derby entre Lyon et Saint-Etienne dimanche (2-1), Houssem Aouar est forfait pour les prochains matches des Bleus.

Initialement non retenu dans la liste de Didier Deschamps pour les matches internationaux face à la Finlande, le et la , Houssem Aouar avait finalement été appelé après le forfait de Nabil Fekir.

Mais ce lundi, alors que les joueurs se retrouvent à Clairefontaine, Didier Deschamps a annoncé qu'Aouar était forfait à son tour : "Après avoir examiné Houssem Aouar et sa blessure hier, on va le laisser à la disposition de . Il est forfait et je ne vais pas le remplacer", a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.

Houssem Aouar s'est blessé dimanche lors du derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne (2-1). Titulaire, il avait été remplacé à la 56e minute par Thiago Mendes après être resté au sol pendant quelques instants.