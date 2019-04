Équipe de France - Guy Stéphan à Londres pour Tottenham-Manchester City

Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps, se rendra à Londres ce mardi pour assister au match entre Tottenham et Manchester City.

La Fédération Française de Football (FFF) annonce que Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps, se rendra à Londres pour assister au quart de finale aller de la entre et ce mardi (21h00).

Hugo Lloris et Moussa Sissoko portent le maillot de Tottenham. Du côté de Manchester City, on retrouve les Français Aymeric Laporte et Benjamin Mendy.

Les prochains rendez-vous de l'équipe de France sont prévus au mois de juin, contre la (8 juin) et Andorre (11 juin), dans le cadre des qualifications pour l' .

Un match de préparation aura également lieu à face à la (2 juin).