Equipe de France : Giroud, Varane, Benzema, liste de 25, changement de système... Didier Deschamps justifie ses choix

Après l'annonce de sa liste pour la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus a détaillé ses choix et fait quelques annonces.

Pendant près d'une heure Didier Deschamps est revenu au cas par cas sur la liste de 25 noms qu'il emmènera au Qatar dès mercredi. Varane, Benzema, les petites surprises de la liste, le changement de système ou la hiérarchie des gardiens, le sélectionneur a abordé tous les sujets sans forcément donner toutes les réponses. Mais il éclaire sur certains choix qui ont pu surprendre.

Pourquoi 25 joueurs et non 26 ?

« Avec 25 joueurs, je considère que nous avons assez de sécurité pour participer à cette compétition. Nous avons suffisamment de sécurité. Je me doute bien que vous allez rentrer dans les cas particuliers. A partir du moment où j’ai pris la décision d’être dans la liste, c’est qu’ils sont censés être apte pour le premier match. La liste sera officialisée lundi prochain (avant 19 heures) auprès de la FIFA. Si nous avons des blessures, on peut changer des joueurs jusqu'à J-1 de notre premier match. »

Une liste pour revenir dans un système à 4

« Je n’ai pas uniquement utilisé un système à 3 ces derniers mois mais de par la structure de la liste ce n’est pas une défense à 3 mais à 4. C’est une longue analyse, beaucoup de discussions. Je considère que le ressenti de certains joueurs nourrit ma réflexion. On a fait de bonnes choses dans ce système (à trois défenseurs) en renversant des situations dans certains matchs, mais on a souvent été en déséquilibre. Pour exister dans une grande compétition comme celle-ci, il faut être solide sur le plan défensif. Il faudra mieux défendre et bien défendre. Je suis convaincu que c’est mieux et plus adapté. Le système amène à des choix de joueurs dans la structure de la liste. »

Pourquoi il a choisi d’emmener Giroud

« J’ai un mot qui est important c’est s’adapter, cela veut dire tenir compte de la réalité du moment. S'adapter, ce n'est pas se contredire. J’ai eu des discussions avec les joueurs mais aussi avec Olivier. Il y a aussi des éléments sur et en dehors du terrain qui m’amènent à réfléchir. Si je fais ce choix, c'est parce que j'ai confiance en Olivier et parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même qu'à l'été 2021. »

Varane un suivi quotidien

« Il a déjà repris. Avant d'arriver à cette décision-là, il y a un suivi quotidien, des échanges. Cyril Moine (préparateur physique) s’est déplacé pour en savoir plus. Il est en phase de réathlétisation où il est sollicité avec des courses, de l’intensité et des charges de travail. On sait ce qu’il va faire demain ou après-demain. Il a des étapes à franchir et il en a déjà franchies. »

Jonathan Clauss, une question de système

« Jonathan fait partie de ceux qui peuvent être très déçus et j’ai bien conscience de son immense déception, tout comme pour Lucas Digne. Ce sont des choix sportifs. Evidemment en ce qui concerne Clauss, le (changement) système est la principale raison. »

Benzema, « Il n’y a pas d’inquiétudes »

« J’ai échangé avec Karim. Évidemment, s’il n’est pas sur le terrain, c’est qu’il a eu un petit souci. Les staff médicaux ont échangé (du Real Madrid et de l’équipe de France) et il n’y a pas d’inquiétude. Il a eu deux petits soucis physiques à gérer et à l’approche de la Coupe du monde, il est vigilant. Il a fait 30 minutes semaine dernière et a ressenti une gêne deux jours après. Le connaissant, ce n’est pas quelqu’un qui va rester sur une table de soins. Je n’ai pas d’éléments négatifs par rapport à sa situation. »

Comment combler le manque d’expérience au milieu ?

« Je n’ai pas la réponse, personne ne peut l’avoir. J’ai confiance en ces joueurs et vous savez ce que représentent les deux joueurs qui ne sont pas là en termes de leadership (Pogba et Kanté). Heureusement que lors des rassemblements que l’on a eus, ces joueurs ont eu du temps de jeu. Ça ne va pas leur permettre d’avoir l’expérience de Paul et Kanté. Potentiellement, ils ont ce qu’il faut mais ça a été le cas pour Pavard et Hernandez lors du dernier mondial. Si je les ai choisis

Mandanda et la hiérarchie

« Je le sais mais comme d’habitude, j’informe les concernés. Mandanda ? Parce que c’est un joueur d’expérience mais si je vais au bout de la réponse je vais répondre à la première. Steve a fait en sorte de rester compétitif. Il y aura forcément une hiérarchie, c’est quelque chose d’important. »

Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga, petites surprises

« Ibrahima fait partie des jeunes défenseurs. Il a eu deux blessures dont une un peu longue. On n’est pas à cet âge-là titulaire à Liverpool. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans le secteur défensif mais lui il a beaucoup de qualités. Il a un jeu de tête de qualité, il est bon dans les duels, va vite et est bon avec le ballon. Vous ne jouez pas dans une équipe de top niveau à cet âge sans avoir des qualités. Eduardo ? Depuis plusieurs années, quand il est venu avec nous, il a montré des choses. Il est dans un club où il y a beaucoup de concurrence et est souvent utilisé comme joker à différents postes. Ce qui le pénalise c’est de ne pas avoir de temps de jeu régulier. Il n’ y a que des internationaux en face de lui et ils n’ont pas 10 ou 15 sélections... Mais malgré tout, il se passe quelque chose quand il est sur le terrain. Il faut ajouter à cela un état d’esprit de grande qualité, il a toujours le sourire et est très communicatif. Mais ce n’est pas pour ça que je l’ai pris. »

Pourquoi pas Digne et Mendy mais plutôt les frères Hernandez ?

« C’est une question de concurrence de par ce que Lucas et Théo font. Non pas que Ferland et Digne ne fassent pas de bonnes choses mais si je fais ce choix-là c’est qu’ils apportent plus de garanties. »

Veretout, « suffisant à mes yeux »

Il faisait partie du dernier rassemblement. Il a joué dans le Final Four face à la Belgique et l’Espagne. Après une période complexe à la Roma, il est venu à Marseille. Au départ c’était plus compliqué mais il a retrouvé un très bon niveau. Il peut être utilisé à différents postes dont certains où il est plus performant que d’autres mais c’est suffisant à mes yeux.