Equipe de France, Giroud revient sur sa concurrence avec Benzema

Quand il ne jouait pas avec Chelsea, Olivier Giroud gardait la confiance de Didier Deschamps. Maintenant qu’il enchaîne les matches avec le Milan AC depuis quatre mois, l’attaquant français est laissé sur le carreau par le sélectionneur français. C’est à n’y rien comprendre mais une fois de plus, Giroud a observé la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 à la télévision.

Après avoir manqué le sacre en Ligue des Nations, l’ancien d’Arsenal prend donc son mal en patience et espère pouvoir renverser la tendance d’ici à l’hiver 2022 et le Mondial au Qatar.

Relégué dans la hiérarchie, Olivier Giroud doit également observer le retour en grâce de Karim Benzema. Rappelé à la surprise générale pour l’Euro 2020 en juin dernier, l’attaquant du Real Madrid est redevenu indispensable et empile les buts.

De quoi raviver la concurrence à distance entre les deux buteurs des années 2010 de l’équipe de France. Pourtant, à écouter Giroud, cette rivalité a été montée de toute pièce par les médias.

Giroud : "Au début, j'étais agacé"

"C'est la même chose en équipe nationale, quand les gens ont toujours essayé de me monter contre Karim Benzema, a-t-il déclaré dans Four Four Two pour la promotion de son livre. C'est frustrant parce que c'est un sujet médiatique à la base. Je n'ai jamais eu de problème avec Karim et j'ai aimé jouer à ses côtés, on a joué en semble en sélection depuis 2011 même s'il n'était plus là ensuite. Les médias ont juste essayé de nous monter l'un contre l'autre tout le temps."

"Quand Benzema n'était pas en sélection, certains le défendaient et étaient donc contre moi. J'explique simplement cela parce que je jouais dans la même position que lui, mais ils doivent comprendre que ce n'était pas à cause de moi qu'il était laissé de côté. J'ai ressenti un peu d'injustice à mon égard. Au début, j'étais clairement agacé, mais mes amis ont commencé à en rire et je l'ai pris du bon côté. L'Équipe a publié une une Le Mal Aimé au lendemain du match contre le Cameroun, une célèbre chanson de Claude François. Les gars me l'ont chanté dès le lendemain (rires)."

"Tout s'est bien passé ensuite, parce que nous avons joué un grand Euro 2016 et nous avons presque gagné. Tu ne peux pas toujours plaire à tout le monde, alors il faut juste montrer sur le terrain que tu peux être compétitif."