Equipe de France - Giroud : "Ma détermination d'apporter quelques chose aux Bleus reste intacte"

Olivier Giroud est de retour. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a été rappelé par Didier Deschamps pour pallier l'absence de Karim Benzema, touché au mollet.

Déterminé à apporter aux Bleus

Deux matchs pour renverser la tendance, lui qui n'était pas dans la liste lors des trêves internationales d'automne ?

"Une chose est sûre : ma détermination d’apporter quelque chose aux Bleus reste intacte", a affirmé le buteur de l'AC Milan dans les colonnes du Parisien.

"Après, le coach fait ses choix. J’ai un statut en équipe de France, mais l’un n’empêche pas l’autre. Ce n'est pas parce que j’ai un statut que ça doit créer des passe-droits ou des restrictions. L’important est d’avoir des joueurs déterminés à 200% vers un objectif."

L'ancien joueur de Chelsea n'a pas souhaité s'attarder sur la brouille avec Kylian Mbappé juste avant l'Euro, quand il avait accusé le Parisien de ne pas jouer de manière assez collective.

"Je n’en ai pas reparlé là. J’avais mis les choses au point dès le lendemain du match. C’est réglé, c’est terminé", a-t-il assuré.

"Cela a duré deux jours, après on est passé à autre chose. C’était durant la préparation de l’Euro. Kylian avait dit à l’automne qu’il n’y avait aucun souci. Je ne vois pas pourquoi on reparle de ça."

L'article continue ci-dessous

Deschamps : "Un joueur qui a un statut a besoin d’avoir un rôle important"

Ces derniers jours en conférence de presse, Didier Deschamps n'avait guère souhaité en dire plus sur le rôle qui sera confié à Giroud pour les deux matchs amicaux, face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.

"Olivier est un joueur qui a eu un statut à part pendant de longues années. Il ne l’a plus. Avoir moins, c’est dur psychologiquement, avec des conséquences sur lui-même, mais aussi sur le groupe", a déroulé le sélectionneur.

"Et puis, il y a des affinités. Un joueur qui a un statut a besoin d’avoir un rôle important à jouer, j’en suis convaincu. Le plus important pour moi, c’est d’être cohérent et juste par rapport au discours que je peux tenir à Olivier et d’autres. Il va nous rejoindre, il n’a pas à faire plus, ni moins, il sait très bien.”