Equipe de France - Giroud : "Je serais un menteur de dire que je n'ai pas envie d'être au Mondial"

Pas appelé par Didier Deschamps en raison du retour de Benzema ce mois-ci, Olivier Giroud veut encore croire à une participation au Mondial.

Tout récent champion d'Italie avec le Milan AC, Olivier Giroud ne participera pas aux quatre matchs de Ligue des Nations de l'équipe de France en ce mois de juin. Un choix de Didier Deschamps, que le sélectionneur justifie par le retour de Karim Benzema, blessé en mars.

"Dix ans après Montpellier, c'est une belle histoire"

Interrogé ce dimanche dans Téléfoot, l'ancien d'Arsenal ou de Chelsea est revenu sur ce sacre, pour sa première saison dans la Botte.

"Dix ans après le titre avec Montpellier, c'est une belle histoire, c'est tout simplement comme dans un rêve. Je suis extrêmement fier de succéder à nos aînés, avec tous les grands noms du Milan", a-t-il confié, avant d'évoquer son deuxième but face à Sassuolo, qui propulse les Rossoneri vers le titre.

"Quand je la vois au fond des filets, ça a été une 'Emozione Pazzesca', comme on dit ici. Cela a été un soulagement, assure-t-il. Je pense qu'on peut voir l'émotion qui est la mienne quand je marque ce deuxième but. Et voilà, c'était assez incroyable."

Un Giroud admiratif de Zlatan Ibrahimovic, aux côtés duquel il a évolué tout au long de la saison sur le front de l'attaque : "Il est le moteur, la locomotive de cette équipe. C'est vraiment la victoire d'un groupe solidaire et déterminé à aller chercher ce titre."

"Si tu as la possibilité de jouer une autre Coupe du monde..."

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus a également évoqué la Coupe du monde au Qatar, qu'il espère disputer malgré des absences de plus en plus fréquentes dans les listes de Didier Deschamps.

"Quand il y a des possibilités et que tu es compétitif avec ton club, si tu as la possibilité d'en jouer une autre, je serai menteur de dire que je n'ai pas envie d'y être. On verra ce qui se passera à ce moment-là", a-t-il affirmé.

Olivier Giroud sur les Bleus et la Coupe du monde 2022 pic.twitter.com/U3MtKGc68J — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 29, 2022

"Il y a encore du temps jusqu'à la Coupe du monde. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts comme on dit, donc 4-5 mois et on verra d'ici-là."