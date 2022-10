Equipe de France : Giroud estime avoir fait tout ce qu'il pouvait pour être au Mondial

Une nouvelle fois appelé en remplacement de Karim Benzema, Olivier Giroud a marqué face à l'Autriche et espère être du voyage au Qatar.

D'ici début novembre et l'annonce de la liste de Didier Deschamps (qui devrait être dévoilée entre le 7 et le 10 novembre), les débats sont ouverts concernant les 23 tricolores qui auront la chance de se rendre au Qatar.

Appelé uniquement lors des forfaits de Karim Benzema depuis l'Euro, Olivier Giroud a une nouvelle fois profité de l'opportunité de briller en septembre.

Buteur face à l'Autriche, l'attaquant du Milan est revenu à deux longueurs du record de Thierry Henry et peut encore croire en ses chances.

Interrogé par L'Equipe sur ses chances de disputer une troisième Coupe du monde, le principal intéressé a estimé avoir fait tout ce qu'il pouvait : "Je n'ai pas de pourcentage à donner. J'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. J'ai fait le maximum pour y être. J'ai mis toutes les chances de mon côté", a-t-il assuré.

"Avec Deschamps, ça a toujours été une bonne relation"

L'ancien joueur d'Arsenal ou de Chelsea clame également avoir toujours été en bons termes avec le sélectionneurs, quels qu'aient été ses choix par le passé.

Questionné pour une image le montrant proche du coach pendant le rassemblement, il a répondu : "Mais ça a toujours été une bonne relation. Là, il me chambrait.

"Il revenait juste de la conférence de presse d'avant-match contre le Danemark. Il me dit: ‘Mais tu as beaucoup d'amis, dis donc ?’ Je lui ai répondu: ‘Mais vous en doutiez, coach ?’ Et on s'est marrés !

"Mais maintenant, il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a beaucoup dit, beaucoup parlé, beaucoup écrit sur ma situation. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait."