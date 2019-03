Equipe de France : Franck Raviot défend Steve Mandanda

L'entraîneur des gardiens des Bleus a volé au secours de Steve Mandanda, très critiqué actuellement.

Steve Mandanda traverse certainement l'une des saisons les plus délicates de sa riche carrière.

Le gardien de l' n'est pas apparu à son avantage à plusieurs reprises cette saison, à l'image de sa prestation lors du dernier Classico contre le il y a une semaine (défaite 1-3), lors de laquelle il a été exclu après une sortie mal maitrisée.

Reste que les commentaires dont Mandanda fait l'objet sont trop sévères aux yeux de Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de .

"Steve subit des commentaires brutaux, violents, parfois très injustes", a estimé le technicien sur RMC Sport. "Steve, c'est 130 convocations et plus de 10 ans en équipe de France, il mérite le respect. Il sait qu'il a des devoirs et des obligations. Il l'a montré lors du troisième match contre le (0-0) à la . (...) Il a assumé cette responsabilité d'être doublure. Etre second, c'est être prêt à tout moment, se préparer en conséquence pour être le plus performant possible quand on fait appel à vous. Steve le sait, il l'a intégré. C'est un grand compétiteur".