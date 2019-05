Equipe de France féminine : Emmanuel Macron va rendre visite aux Bleues

Trois jours avant l’ouverture du Mondial en France, le président de la République, Emmanuel Macron, va rendre visite à l'Equipe de France féminine.

En pleine préparation de la prochaine Coupe du Monde qui débutera le 7 juin prochain, l'Equipe de féminine devrait recevoir la visite du chef de l'Etat. Alors qu'il doit recevoir à l’Elysée Didier Deschamps et ses champions du monde pour leur remettre la Légion d’honneur le 4 juin prochain, Emmanuel Macron devrait se rendre le même jour à Clairefontaine pour encourager les joueuses de Corinne Diacre avant le début du mondial, qui aura lieu pour la première fois en France.

D'après Le Parisien, Emmanuel Macron devrait déjeuner sur place avec les joueuses et le staff des Bleues, et sera accompagné de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et du président de la FFF, Noël Le Graët, comme il l'avait fait avant le début de la Coupe du Monde 2018 chez les hommes.

Le président de la République avait d'ailleurs salué via un message sur Twitter la victoire des Lyonnaises samedi en féminine, qui ont atomisées le (4-1) et remportées leur sixième sacre européen.

À quelques jours de la Coupe du Monde Féminine en France #FIFAWWC, @OLfeminin sur le toit de l’Europe pour la 4ème fois d’affilée ! Un grand bravo à toutes. #UWCLFinal — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 mai 2019

Les tricolores disputeront deux matchs amicaux ce samedi contre la (16h) et contre la , vendredi 31 mai (21h) avant de disputer le match d'ouverture du Mondial face à la , vendredi 7 juin prochain au Parc des Princes (21h).