Equipe de France féminine : Diacre prend les mêmes et recommence

L’équipe de France féminine a deux sorties de prévues à la fin de ce mois pour le compte des éliminatoires du Mondial 2023. Elle défie le Kazakhstan, le 26 novembre à Vannes, avant de mesurer au Pays de Galles, le 30 novembre à Guingamp. Deux matches pour lesquels Corinne Diacre a fait le choix de convoquer quasiment les mêmes joueuses que lors du dernier rassemblement.

Amandine Henry toujours ignorée

De fait, le groupe des convoquées ne comporte pas les deux anciennes cadres de l’équipe que sont Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. La milieu de terrain de l’OL n’a plus honoré la moindre cape avec son pays depuis presque un an. Elle semble payer au prix fort les frais de sa sortie médiatique dans laquelle elle avait dénoncé les méthodes de sa sélectionneuse. Il y a quelques semaines, elle avait indiqué ne pas avoir fait de croix encore sur sa carrière internationale, mais force est de constater que son avenir en Bleu s’inscrit en pointillé.

Pour ce qui est de Le Sommer, c’est son exil aux Etats-Unis (à l’OL Reign) qui semble lui porter préjudice. Loin des yeux, loin du cœur. Diacre a été questionnée à son sujet, et elle s’est contentée d’une réponse diplomatique : « Ma liste de joueuses que je supervise est très large, mais je fais des choix. Si je pouvais en sélectionner 30, je le ferais, mais il n'y a que 23 places. Eugénie comme d'autres font partie d'un groupe élargi, mais je me laisse du temps dans la construction de l'équipe. Le groupe actuel donne satisfaction, nous avons quatre victoires en quatre matches ».

La liste des joueuses retenues par Corinne Diacre pour les matchs France – Kazakhstan et France – Pays de Galles #FiersdetreBleues pic.twitter.com/ArFflbGIYZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 18, 2021

Renard également absente

A noter aussi l’absence de Wendie Renard, la nouvelle capitaine. Cette dernière n’est pas au mieux sur le plan physique. « Elle va mieux, mais elle n'est pas apte encore à reprendre la compétition, a fait savoir Diacre. Le problème de Wendie c'est qu'elle a rechuté, et quand on rechute sur un problème musculaire, ça demande plus de temps. Elle prend ce temps, mais elle rate malgré tout de nombreuses échéances, avec son club et avec la sélection. Après, l'essentiel, c'est qu'elle soit avec nous en pleine forme pour le championnat d'Europe ».

Le football féminin français est actuellement secoué par l’affaire Hamraoui. Naturellement, la coach tricolore a été appelé à livrer son avis sur le sujet. "Maintenant j'espère que le fond de l'histoire va sortir vite pour que les deux joueuses concernées, leur club, et que tout le monde puisse aller de l'avant rapidement... C'est la seule réponse que j'apporterai sur ce dossier, je ne connais pas le fond de l'histoire, donc je ne ferai pas de commentaire supplémentaire", a-t-elle répondu. Logiquement, ni Hamraoui ni Diallo ne figurent dans la liste des convoquées du jour.