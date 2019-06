Equipe de France féminine, Amel Majri : "Rester sur notre dynamique"

Amel Majri, la défenseure de l'Equipe de France, a appelé ses coéquipières à tout faire contre la Norvège pour confirmer le succès face à la Corée.

L'Equipe de féminine sera de sortie mercredi, avec ce deuxième match du Mondial qui la verra croiser le fer avec sa principale rivale du groupe, la Norvège. Ayant parfaitement démarré le tournoi, les protégées de Corinne Diacre se présentent à ce rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. Elles espèrent en tirer profit, et assurer ainsi leur passage en 8es de finale.

À lire aussi - Les Bleues sur leur nuage

Amel Majri, l'une des valeurs sûres de cette sélection tricolore, s'est présentée ce lundi en conférence de presse pour évoquer cette empoignade à venir contre les Scandinaves. Pour elle, il est impératif de continuer sur la bonne vague, même si un nul peut aussi faire leurs affaires. "Ça va être un des matches clés de cette poule. On veut rester dans la dynamique vue face à la Corée pour pouvoir se mettre à l'abri, a-t-elle confié. Il y a Hansen, une joueuse que je connais assez bien parce que je l'ai déjà rencontrée avec l'OL. La Norvège est une équipe qui va assez vite sur les côtés. (Si elle se projette déjà vers un huitième de finale) Je ne préfère pas calculer, il faut gagner tout le monde. On n'a pas encore passé les poules, je préfère prendre les matches les uns après les autres, on verra après".

L'article continue ci-dessous

Majri ne calcule pas. Mais, elle admet tout de même que l'absence d'Ada Hegerberg, sa coéquipière en club, est une excellente nouvelle. Elle a aussi indiqué qu'elle respectait son choix de dire non à son pays, même si elle ne le comprend pas forcément : "Elle est très mature, elle sait ce qu'elle fait. C'est un choix qu'elle a pris, je n'ai pas à polémiquer sur son choix. Personnellement, je n'aurais pas pu. Mais elle a des idées, des causes qu'elle défend, et c'est tout bénéf' pour nous (rires)."

La joueuse de l'OL est aussi revenue par ailleurs sur l'engouement qu'elle et ses coéquipières ont suscité dans toute la France et qui fut très patent lors du match d'ouverture vendredi dernier : "C'est un vrai plaisir, c'est un moment magique. Voir autant d'engouement, que ce soit au niveau du public ou de l'audience, c'est top. On ne s'attendait pas du tout à ça, j'espère qu'avec les prochaines rencontres on fera aussi bien".

Enfin, Majri s'est brièvement attardé sur son cas personnel, pour donner des nouvelles rassurantes concernant son état de forme : "Ça va. Avec l'OL on a fait une grosse saison, j'ai eu cette gêne à l'ischio, j'ai manqué les deux matches de préparation, c'est pour ça que j'ai manqué de rythme face à la Corée et que j'ai eu quelques crampes. J'espère monter en puissance à l'avenir."