Équipe de France : Evra se paie "Malcolm Z" Thuram

Dans son autobiographie, Patrice Evra n’a pas mâché ses mots envers son ancien coéquipier chez les Bleus, Lilian Thuram.

Patrice Evra n’a toujours pas digéré. En 2010, après le fiasco de Knysna et le désormais légendaire épisode du bus et de la grève, Lilian Thuram avait réclamé une sanction forte à l’encontre de l’ancien latéral gauche : qu’il ne porte plus jamais le maillot des Bleus.

Des propos dont Evra se rappelle bien évidemment. Et, dans son autobiographie "I Love This Game", l’ancien de l’OM et Monaco n’a pas pu s’empêcher d’adresser plusieurs pics à celui qu’il surnomme "Malcolm Z", en référence à Malcolm X. Avec des mots (très) crus.

"Il se prend pour Malcom X parce qu'il porte des lunettes et lit des livres"

"Qu'il aille se faire foutre. Il se prend pour Malcom X parce qu'il porte des lunettes et lit des livres. Moi, je l'appelle Malcolm Z. Je déteste ces gens qui prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ce joueur me met vraiment en colère", a déclaré Evra dans son livre.

"J’avais tellement de respect pour la génération qui a gagné la Coupe du monde en 1998. Mais avant même que la FFF ne décide de ce qu'elle allait prendre comme décision après le fiasco de la Coupe du monde 2010, Malcom Z a dit que je méritais de ne plus porter le maillot de la France", a conclu Evra, qui n’oubliera sans doute jamais cet épisode.