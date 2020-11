Equipe de France Espoirs : Wesley Fofana forfait à son tour

Le défenseur de Leicester Wesley Fofana (19 ans) est forfait pour les deux prochains matches de l'équipe de France Espoirs.

Sylvain Ripoll ne pourra pas compter non plus sur Wesley Fofana. Touché au genou, le défenseur de Leicester est forfait pour les matches contre le Liechtenstein ce jeudi et la lundi prochain dans le cadre des qualifications à l’Euro 2021. L'ancien Stéphanois ne sera pas remplacé.

Wesley Fofana (Leicester CFC) est forfait pour les 2 prochains matchs des Espoirs pic.twitter.com/AoOYo4YTZZ — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2020

Le sélectionneur n'est décidément pas épargné par les blessures et autres absences puisqu'il avait déjà dû faire face aux forfaits d’Andy Pelmard (Nice), Rayan Aït-Nouri ( ), Dayot Upamecano (Lepizig) et Jonathan Ikoné ( ) depuis l'annonce de la liste. Houssem Aouar devait lui monter avec les A avant sa blessure également.

Pour compenser ces absences, Ronaël Pierre-Gabriel (Brest), Isaac Lihadji (Lille), Benoît Badiashile ( ) et Ibrahima Konaté (Leipzig) ont tous été appelés en renfort.

Rappelons que les Bleuets peuvent valider officiellement leur qualification pour l'Euro dès jeudi. Ils sont actuellement deuxièmes du groupe B derrière la Suisse et espèrent coiffer leur adversaire sur le fil. Mais pour espérer y parvenir la semaine prochaine, il faudra déjà battre le Liechtenstein.