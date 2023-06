Equipe de France : "En défense, la concurrence est folle", concède Wesley Fofana

Heureux d'être appelé en Bleu après une saison chaotique avec Chelsea, le défenseur est revenu sur la qualité de la concurrence à son poste.

Chelsea a vécu une saison difficile mais vous êtes appelé en équipe de France. Quel sentiment prédomine à l’issue de cette saison ?



C'est un peu partagé. Je suis heureux d'être ici. La saison avec Chelsea n'a pas été facile. Mais c'est un pur bonheur d'être ici."





Quel regard portez-vous sur la probable signature de Christopher Nkunku dans votre club de Chelsea ?

Si ça se fait je serai très content. Il a de grandes qualités et c’est un très grand attaquant. Ce serait un pur bonheur de l'avoir avec nous.

"L a France, c'est le choix du coeur"





Vous avez eu la possibilité de choisir entre la Côte d’Ivoire et la France. Qu’est-ce qui a fait que vous avez choisi les Bleus ?

La France a fait mon éducation. C'est le choix du coeur. Par rapport à l'Euro Espoirs, je leur souhaite le meilleur et je préfère être en A. Je ne regrette pas du tout. J'ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J'ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l'équipe de France. Quand on voit l'engouement qu'il y a, on se pose des questions. Mais la France, c'est le choix du coeur.

A votre poste de défenseur central, il y a une forte concurrence. Comment vous gérez ça ?

C’est sur que ça ne va pas être facile. Ça fait partie du foot et ça va nous servir à tous. Je le vois d'un bon oeil, ça ne poussera d'être à fond.





Il y a une coupure de plusieurs jours avant ce rassemblement. Comment avez-vous géré ce trou avant la reprise ?

On s'entraîne. Le préparateur m'a envoyé un programme à suivre. J'ai coupé un peu et j'ai suivi le programme pour être prêt.





Défense à trois ou à deux centraux… Avez-vous un dispositif préféré ?

Je n’ai pas de préférence. J'ai joué dans une défense à trois, à quatre, à droite et à gauche. Pour un droitier, c'est mieux d'être à droite mais si on ne met à gauche, j'essaierai de faire le taf.

Quand je suis sur le terrain, j'ai la dalle, je suis un chien





Vous jouez en Angleterre et le public français, ne vous connait pas. Pouvez-vous nous parler de vous, de personnalité ?

Je ne suis pas trop timide. Quand on arrive en équipe de France, on regarde les anciens. Quand je suis sur le terrain, j'ai la dalle, je suis un chien. Je veux tout gagner. Je dirai que je suis un peu réservé mais pas trop quand je connais un peu.





Les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont-ils un objectif pour vous ?

C'est un objectif pour tout joueur français. Oui, c'est un objectif. Est-ce que c'est un sujet dans le vestiaire ? Non parce qu'on est concentré sur les matchs qui vont arriver.

Cette saison a été longue et éprouvante avec une Coupe du monde au milieu. Comment vous les joueurs en ressortez-vous ?

Ça a été une saison compliquée pour tout le monde. Ca a été dur avec cette coupure avec la Coupe du monde. Il reste deux matchs et il ne faut pas croire qu'on est en vacances. Le coach l'a répété à notre arrivée. On représente un pays et on a un objectif. Tout le monde est déterminé à faire le boulot.





Vous avez déjà été appelé en Bleu sans avoir l’opportunité de jouer. Seriez-vous déçu de ne pas connaître votre première en Bleu sur ce rassemblement ?

Je suis très heureux, c'est du bonheur. Même si je ne joue pas mes premières minutes, je vais progresser encore plus et essayer de gratter des minutes au prochain rassemblement si je suis rappelé. Il faut rester calme et ne pas se précipiter. Si ça ne se fait pas, je continuerai à travailler.