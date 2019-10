Équipe de France - Djibril Sidibé, un choix qui interpelle

Appelé en renfort par Didier Deschamps suite à la blessure de Léo Dubois, le latéral droit a très peu joué en Premier League cette saison à Everton.

Son nom a surpris tout le monde au moment de désigner un remplaçant à Léo Dubois : Djibril Sidibé effectue son retour à Clairefontaine, dans un certain scepticisme. Il faut dire que le latéral droit, prêté par l'AS à cette saison, n'a joué qu'une petite demi-heure en pour l'instant. Barré par Seamus Coleman dans le couloir droit des Toffees, le champion du monde 2018 doit se contenter d'un faible temps de jeu en championnat et des rencontres de (180 minutes jouées) pour garder le rythme.

Marco Silva, l'entraîneur d'Everton, regrette l'arrivée tardive de Djibril Sidibé au sein de son groupe. "Malheureusement, il n'a pas fait de pré-saison et est arrivé dans les derniers jours du mercato avec la Premier League à partir de cette période. Il n'a pas eu le temps d'intégrer les matchs amicaux de pré-saison à cette période et c'était important pour moi de le voir à cette époque", indiquait le technicien portugais il y a quelques jours.

"Il peut encore faire mieux par rapport à ce que je lui demande"

L'ancien coach de et de l' estime que le joueur de 27 ans est sur la bonne voie. "Il a très bien joué en coupe. Je suis sûr à 100% qu'il peut encore faire mieux par rapport à ce que je lui demande. Il a des bons moments, il a délivré une passe décisive mais il doit améliorer cela, par rapport aux consignes données."

La logique de groupe et de l'ancienneté l'a donc emporté sur la forme du moment. Même si le poste d'arrière droit n'est pas le plus pléthorique en , d'autres solutions s'offraient à Didier Deschamps. Nordi Mukiele, intéressant depuis son arrivée à Leipzig à l'été 2018, aurait mérité d'être convoqué en qualité de doublure à Benjamin Pavard. Kenny Lala et Ruben Aguilar ne sont pas dans la forme de leurs vies mais présentent plus de garanties que l'ancien joueur du LOSC.