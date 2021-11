Equipe de France, Didier Deschamps va devoir patienter pour prolonger

Entre Didier Deschamps et Noël Le Graët, une relation de confiance s’est installée. Il faut dire que dix ans d’aventure commune forge forcément des liens surtout vu les succès engrangés. Si l’équipe de France est redevenue une place forte du football européen et mondial, elle le doit en grande partie à ces deux hommes.





Main dans la main, le sélectionneur et le président de la FFF ont ramené de l’ordre dans une sélection meurtrie par ce qu’il s’était passé en Afrique du Sud, lors de la Coupe du Monde 2010.





Le Graët vise une demie





L’Euro 2020 raté par les Bleus a montré que la bande à Deschamps n’était pas invincible et que le sélectionneur était peut-être en fin de parcours mais le succès en Ligue des Nations a redonné du crédit à l’ancien coach de l’OM.





En attendant de savoir si la France sera présente au Qatar pour le Mondial 2022, Noël Le Graët a déjà prévenu son sélectionneur. En fin de contrat après la Coupe du Monde, Deschamps ne sera pas prolongé avant la compétition, comme cela a souvent été le cas durant son mandat, l’Euro 2020 comme dernier exemple.





Le crédit de Deschamps entamé après l’Euro ?





"Non, cela ne change rien du tout, confie Le Graët. Didier va faire la Coupe du monde, et on verra après. Nous sommes assez proches pour en discuter en temps voulu. Mais ce n'est pas dans mon esprit de le prolonger actuellement, ni dans le sien."

"Franchement, je ne sais pas, a concédé le président de la FFF au sujet d’une prolongation dans les colonnes du Parisien. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit : 'Noël, je veux rester'. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai."

La balle est désormais dans le camp de Deschamps, qui a d’abord pour mission de qualifier la France pour le Mondial. Il lui reste deux matches contre le Kazakhstan et la Finlande pour y parvenir. L’heure de faire les comptes peut donc attendre mais les Bleus visent clairement le dernier carré au Qatar. C’est l’objectif affiché par son président.