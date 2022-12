Équipe de France : Didier Deschamps songeait à arrêter après la Coupe du monde

Alors qu'il pensait arrêter son aventure avec les Bleus après le Mondial 2022, Didier Deschamps serait maintenant ouvert à une prolongation.

À peine le temps de digérer l’immense déception que représente une défaite en finale du Coupe du monde que l’équipe de France et Didier Deschamps doivent déjà penser à l’avenir. Sur le terrain, il semble toujours aussi radieux avec un Kylian Mbappé qui n’en finit plus de gravir les échelons et une nouvelle jeunesse composée par de jeunes talents tels que Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Randal Kolo Muani ou encore Aurélien Tchouaméni. Mais avec qui sur le banc ? Le contrat de DD expire fin décembre 2022 et nul ne sait s’il prolongera son aventure commencée il y a 10 ans.

Le Graët veut prolonger Deschamps

D’après les informations de RMC Sports, la tendance était plutôt à un départ à l’issue de la Coupe du monde au Qatar, mais les choses pourraient avoir évoluer en un mois, surtout après un tournoi comme celui-ci. L’objectif fixé avant le début de la compétition était une demi-finale, ce qui donne à l’actuel sélectionneur les pleins pouvoirs sur son avenir. Le président de la FFF Noël Le Graët souhaite qu’il reste et prolonge son bail, et si le principal concerné est ouvert à la proposition, il faudra se mettre d’accord sur les termes qui la composent.

Car si Le Graët serait prêt à lui proposer un contrat de deux ans, soit jusqu’après l’Euro 2024 en Allemagne, l’ancien entraîneur de l’OM préférerait un bail qui le lierait aux Bleus jusqu’à la Coupe du monde 2026 en Amérique.