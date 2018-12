Équipe de France - Didier Deschamps répond à Aymeric Laporte

Didier Deschamps a répondu ce vendredi à Aymeric Laporte, qui avait déclaré que le sélectionneur ne le convoquait pas "pour des raisons personnelles".

Appelé pour la dernière fois en Équipe de France en mars 2017, Aymeric Laporte n'a pas caché sa frustration.

La semaine passée, le défenseur central de Manchester City a livré son sentiment sur sa situation personnelle, dans des propos accordés à la chaîne de télévision basque EiTB.

"Il y a un entraîneur et il ne m'appelle pas, je dois donc attendre, continuer à travailler et c'est tout", avait-il déclaré avant de développer son propos. "Je pourrais être champion du monde oui ... mais ce sont les décisions du sélectionneur, qui ne m'appelle pas pour des raisons personnelles, je pense. Je dois respecter ça".

Des propos auxquels Didier Deschamps a répondu ce vendredi. Interrogé sur le sujet au micro de RMC, le sélectionneur des Bleus a fait part de son incompréhension. "Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je n’ai pas de problème avec qui que ce soit. Quand je choisis quelqu’un ce n’est pas pour moi. Je le répète. Je n’ai qu’une chose à lui dire, c’est qu’il continue à être performant. Si vous me dites qu’il doit être à la place de Rami. Je vous arrête tout de suite. Désolé mais deux gauchers dans l’axe central au niveau international… On a beaucoup de gauchers et peu de droitiers".