Équipe de France : Didier Deschamps justifie le surprenant retour de Ferland Mendy

Ce mercredi, Didier Deschamps s'est justifié sur la présence de Ferland Mendy dans sa liste malgré des blessures récurrentes cette saison.

Ce mercredi, Didier Deschamps a annoncé la liste des joueurs convoqués pour les matches qui opposeront l'équipe de France à Gibraltar (16 juin) et à la Grèce (19 juin). Sans trop de surprise, le sélectionneur des Bleus a annoncé une liste quasi-identique à la précédente, avec les retours d'Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku et Ferland Mendy.

Ferland Mendy présent malgré ses blessures

Le retour du latéral gauche du Real Madrid fait donc repasser Eduardo Camavinga au milieu de terrain, sa zone préférentielle malgré de très bonnes performances comme arrière gauche. Mais ce retour suscite de nombreuses interrogations puisque l'ancien Lyonnais a été sujet à de nombreuses blessures cette saison. Depuis la fin du mois de janvier, Ferland Mendy a été victime de nombreuses blessures musculaires et n'a disputé que quatre matches (224 minutes) depuis le début du mois de février.

Lors de sa conférence de presse, Deschamps a justifié sa présence dans la liste par sa polyvalence, tout en reconnaissant qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. "Pour Ferland Mendy, sur le dernier rassemblement de mars il était blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu'il peut jouer aussi à droite, même s'il est arrière gauche. Il n'est pas au top de sa forme mais ça n'enlève rien à ses qualités", a-t-il expliqué.

Lacazette absent malgré sa saison

Également interrogé sur l'absence surprenante d'Alexandre Lacazette, l'ancien entraîneur de l'OM s'est cette fois-ci justifié par l'abondance d'attaquants chez les Bleus. "Tant mieux pour lui s'il a marqué autant de buts, il joue plus que la saison dernière. Il a toujours eu cette qualité de buteur. Il y a beaucoup de concurrence au poste aussi. Je ne vais pas en mettre trois ou quatre au même poste, on continue de le suivre. Chaque poste est doublé. Aujourd'hui, Kolo Muani et Giroud sont les deux qui occupent ce poste-là", a ajouté le champion du monde 1998. Pour rappel, Lacazette a inscrit 27 buts pour son retour en Ligue 1 cette saison.