Équipe de France - Didier Deschamps : "Je ne pense pas que Lacazette et Ben Yedder seront contents"

Suite à sa liste pour affronter la Moldavie et l'Islande, le sélectionneur des Bleus a commenté ses décisions et aussi quelques absences.

Après avoir dévoilé sa liste qui comporte plusieurs retours (Sissoko, Kurzawa, Martial et Coman), Didier Deschamps a répondu à plusieurs questions des journalistes concernant ses choix et les rendez-vous à venir face à la Moldavie (22 mars) et l' (25 mars), dans le cadre des éliminatoires de l' .

Sur la mentalité de son équipe, le sélectionneur des Bleus attend une implication de ses hommes. "Notre objectif est de se qualifier à l'Euro. Il ne faut pas penser que parce que l'on a ce titre qu'on va se qualifier facilement. Il faudra mettre la détermination suffisante pour atteindre notre objectif."

"Lacazette et Ben Yedder font font beaucoup de choses très bien"

À propos des absences d'Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder, Didier Deschamps s'est explique sur son choix. "Je ne pense pas qu'ils seront contents. Ils font beaucoup de choses très bien, ce n'est pas uniquement un choix sur le profil même s'ils sont plus proches que celui d'Olivier Giroud. Olivier, c'est surtout le temps de jeu. Quand il joue, il marque surtout en Europa League. C'est difficile aujourd'hui de ne pas pouvoir donner la possibilité à ces deux joueurs car ils le mériteraient. Je peux leur dire de continuer de faire ce qu'ils font. Il n'y a pas de vérité sur le moyen et le long terme, c'est la vérite du moment."

Sur la question de l'Euro Espoirs qui se déroulera en juin prochain, l'entraîneur champion du monde en l'été dernier a précisé qu'il ne s'interdisait pas de prendre des joueurs de cette catégorie d'âge comme Abdou Diallo (Dortmund) ou Houssem Aouar ( ), même si la priorité allait à l'équipe dirigée par Sylvain Ripoll.

Enfin, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur le come-back de Zinédine Zidane sur le banc du . L'occasion pour lui d'évoquer le choix de son ancien coéquipier. "Surpris ? Je ne sais pas, comme l'été dernier, il a pris une décision après avoir bien réfléchi. Il a pris cette décision car c'est la meilleure pour lui. C'est une très bonne chose pour le football français qu'il retrouve une place sur un banc. C'est sa maison, il est reparti sur un nouveau cycle avec la saison à venir qu'il doit préparer."

La liste des Bleus : Lloris, Mandanda, Areola - Sidibé, Pavard, Kimpembe, Varane, Zouma, Umtiti, Kurzawa, Digne - Pogba, Kanté, Matuidi, Sissoko, Ndombele - Thauvin, Fekir, Mbappé, Giroud, Martial, Griezmann, Coman