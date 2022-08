Equipe de France : Didier Deschamps futur président de la FFF ? Il donne sa réponse

Didier Deschamps sera-t-il un jour président de la FFF ? La question lui a été posée par… Noël Le Graët, le président de la FFF.

Ce lundi 15 août, cela fait dix ans jour pour jour que Didier Deschamps a dirigé son premier match en tant que sélectionneur des Bleus (0-0 contre l'Uruguay).

A cette occasion, Le Parisien a demandé à plusieurs personnalités de poser une question à Deschamps. Parmi elles, l'actuel président de la Fédération française de football : Noël Le Graët qui a posé la question suivante : « Vous avez toutes les qualités requises. Pourquoi ne deviendrez-vous pas un jour président de la FFF ? »

Et voici la réponse de Didier Deschamps : « C'est gentil, président (il éclate de rire). Déjà, la place n'est pas libre. Vous l'occupez avec toutes les compétences nécessaires. Aujourd'hui, je suis et je demeure un homme de terrain. Ça ne fait donc pas partie de mes options dans l'immédiat. Mais je vous promets d'y réfléchir plus tard. »

Noël Le Graët a été réélu président de la FFF en mars 2021 et son mandat court jusqu'en 2024. Ce sera alors peut-être l'occasion pour Deschamps de lui succéder.