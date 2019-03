Équipe de France - Didier Deschamps est convaincu que Zinédine Zidane dirigera un jour les Bleus

Dans un entretien accordé à l'Équipe, le sélectionneur des Bleus a indiqué qu'il voyait bien son ancien coéquipier lui succéder un jour.

En poste depuis août 2012, Didier Deschamps fait preuve d'une belle longévité à la tête de l'Équipe de . Le sacre mondial en l'été dernier lui a encore donné plus de légitimité et le sélectionneur des Bleus a encore envie de poursuivre l'aventure. C'est ce qu'il a déclaré au quotidien l'Équipe ce jeudi.

"J’ai la même envie et la même conviction"

Sur sa détermination à continuer à diriger cette équipe et surtout gagner, l'ancien entraîneur de l'OM et de est convaaincu qu'il peut encore durer quelques années et qu'il n'a pas envisagé d'arrêter aprèsle succès en Coupe du Monde. "Je ne me suis même pas posé la question ! Et si j’avais dix ou quinze ans de plus, je crois que ce serait la même chose. J’ai la même envie et la même conviction. Je suis passionné. Je me sens bien. J’ai toujours cette détermination. Je suis surtout convaincu qu’il y a encore de belles choses à réaliser."

Néanmoins, Didier Deschamps sait qu'il n'est pas éternel et qu'il faudra un jour laisser sa place. Pour lui succéder, un nom se distingue parmi d'autres à ses yeux. "À un moment ou un autre, Zinedine Zidane aura un rôle à jouer et il aura cette place-là. Je ne sais pas quand. Cela aurait pu être avant, ça se fera peut-être là, ou encore après. Je ne sais pas. Ça me semble une évidence pour lui, comme on pouvait également le dire à un moment pour moi aussi. Il y sera. Mais je ne pense pas que ce soit son souci à l’heure actuelle. Ni le mien !"

Difficile d'envisager une arrivée à court terme de Zinédine Zidane à Clairefontaine puisque ce dernier a effectué son come-back au il y a dix jours alors qu'il avait décidé de quitter le club espagnol en mai dernier. Son contrat court jusqu'en juin 2022, celui de Deschamps a deux ans de moins.