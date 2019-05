Équipe de France - Didier Deschamps : "En équipe de France, Kylian Mbappé a déjà des responsabilités"

En conférence de presse pour l'annonce de sa nouvelle liste, Didier Deschamps est notamment revenu sur la prise de parole de Kylian Mbappé.

Vous ouvrez l'équipe de un petit peu plus que d'habitude, est-ce parce que les circonstances vous le permettent ou les performances du moment priment ?

Si vous regardez par rapport aux dernières listes il n'y a pas tellement de changements. L'équipe de France évolue, les circonstances font que, aussi. Certains joueurs se sont arrêtés depuis le 12 mai, d'autres s'arrêteront ce week end et encore d'autres plus tard jusqu'à la finale de l'Europa League et de la Champions League. Mais ce n'est pas ça qui a influencé le choix de ces joueurs, ce sont les performances du moment.

Steve Mandanda n'est pas là alors que vous l'aviez confirmé en numéro 2 au mois de mars. Est-ce que cela signifie qu'une page se tourne ?

C'est un choix du moment. Steve vit un moment compliqué avec son club mais lui aussi avec des blessures et un rendement en dessous de ce qu'il est capable de faire. J'ai décidé de ne pas le prendre mais je ne vais pas m'engager sur le futur. Il peut y avoir des interrogations sur le poste, sur d'autres aussi. Il fait toujours partie des gardiens mais il n'est pas appelé cette fois-ci compte tenu des performances des uns et des autres.

"Mon énergie et mon esprit sont focalisés sur la qualification à l'Euro."

En on parle beaucoup de vous pour succéder à Allegri à la Juve. Avez-vous été contacté et est-ce que le poste peut vous intéresser ?

Elle est gentille votre question (rires). La situation est claire aujourd'hui, mon énergie et mon esprit sont focalisés sur la qualification à l'Euro avec l'équipe de France. c'est clair et net. Même si ça fait toujours plaisir, c'est clair net et précis.

Quel est votre position sur le poste de Kylian Mbappé, est-ce que l'axe va dans le sens de l'histoire ?

J'ai déjà répondu à cette question, ça fait plusieurs mois. Ce n'est pas un débat plus qu'hier. Kylian a cette faculté à être décisif à tous les postes de l'attaque, les circonstances en club ont fait qu'il a dû évoluer en pointe, parfois seul en pointe. Il a été performant. En équipe de France il évolue plus sur le côté droit mais il a la liberté d'aller dans l'axe. Après, c'est plus une question d'animation et de complémentarité.

Sa prise de parole aux Trophées UNFP dimanche soir vous a-t-elle surpris ?

Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me surprend. Je n'ai pas l'habitude de commenter ce que les joueurs font. J'aurais l'occasion d'en parler avec lui. Ça a été dit, pour votre plus grand bonheur parce que ça vous permet de faire des débats. Un jour c'est lui, un jour c'est un autre mais ça prend plus d'importance parce que c'est Kylian.

Qu'est-ce que Clément Lenglet a de plus que Aymeric Laporte pour être de ce rassemblement ?

Les choix sont parfois difficiles, je ne peux pas argumenter à chaque fois. Il y en a d'autres qui auraient mérité, Aymeric en fait partie mais Clément aussi. C'est un privilège pour moi d'avoir des candidats à l'équipe de France. J'ai des choix à faire par rapport à ce que je sais et donc c'est Clément Lenglet qui sera avec nous sur ce rassemblement.

Pouvez-vous confirmer qu'Areola sera numéro 2 ? Qu'en est-il du numéro 3 ?

Oui, il est prévu qu'Alphonse joue le match contre la . Après, numéro 3 ou 4... Je suis désolé mais avant de vous le dire à vous je vais le dire aux joueurs. Vous le saurez en temps voulu.

Kylian Mbappé peut-il demander plus de responsabilités en équipe de France?

Il a déjà dit tout ça à l'automne. En équipe de France, il a déjà des responsabilités. Après chacun interprétera ce que sont les responsabilités. C'est un joueur important pour l'équipe de France, il l'est et il le sera. Et il fera tout pour le rester par rapport à ce qu'il fait sur le terrain.

Est-il un joueur difficile à gérer ?

Aucune difficulté. Je ne vais même pas parler de gérer, il se gère lui-même. C'est un immense plaisir d'avoir Kylian. Comme chez tous les attaquants il y a une part d'égoisme parce qu'ils ont besoin d'être décisifs mais il n'y a aucune difficulté.

"Je ne suis pas là pour conseiller les joueurs, je suis là pour donner mon avis."

Auriez-vous conseillé à Antoine Griezmann de quitter l' ?

C'est un peu tard si je veux lui conseiller de rester je crois... Je le sais un peu plus que vous (rires). Je ne suis pas là pour les conseiller, je suis là pour donner mon avis. Mais ça les concerne eux, ce sont leurs carrières. La grande majorité peut me demander mon avis, après ils en tiennent compte ou pas. Ce qui était valable à un moment, l'été dernier, n'est plus forcément valable l'été suivant. Il faut que e joueur ait la conviction que son choix est le bon.

Comment analysez-vous les pics de forme de Paul Pogba avec ?

Ce n'est pas spécifique à Paul.. Après, pic de forme.. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous regardez tous les matches en , on ne parle de Paul que quand il marque ou fait marquer mais Paul ce n'est pas que ça. C'est un milieu de terrain qui a la capacité de marquer mais il sait très bien que je lui demande autre chose en équipe de France et il le fait très bien.

Que pouvez-vous nous dire sur Léo Dubois et a-t-il la capacité d'élever son niveau pour le niveau international ?

On le suit depuis un bon moment. c'est un jeune joueur donc le niveau international il ne l'a jamais connu avec l'équipe de France. Mais il le connait quand même parce qu'il joue la avec l'OL. Il a été embêté par des blessures, il a dû quitter où il était capitaine, chez lui. Il a dû composer avec une grande concurrence avec deux internationaux à son poste. Je me doute qu'il va être très heureux mais c'est toujours pareil, pour savoir s'il a le niveau il faut y venir.

Diriez-vous à Paul Pogba de rejoindre le pour l'évolution de sa carrière ?

Je vous le promet que je lui dirai s'il me le demande (rires).