Equipe de France : Di Meco compare l'évolution de Dembélé à celles de Benzema et Gignac

Pour Di Meco, le retour d'Ousmane Dembélé sur le devant de la scène est la conséquence d'une prise de conscience sur les exigences du haut niveau.

Pour les deux matches de l'équipe de France en Ligue des nations, contre l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre), Didier Deschamps a fait appel à Ousmane Dembélé.

Auteur d'un bon début de saison avec le Barça, « Dembouz » n'avait plus joué en équipe de France depuis l'Euro 2021.

Pour Eric Di Meco, le renouveau du joueur est lié au fait qu'il ne se repose plus sur son talent mais sur le travail comme il l'a confié dans l'émission « Super Moscato Show » sur RMC : « Si tu regardes bien, il y a beaucoup de joueurs et c'est souvent les hyper doués qui ont une carrière linéaire dans la réussite et qui n'ont pas fait d'efforts pour être au haut niveau qui se mettent à bosser en fin de carrière car ils ont envie qu'elle continue.

« Karim Benzema qui est un hyper doué et qui a joué sur son talent pendant des années, en arrivant au Real, rappelez-vous, il est en difficulté parce que Mourinho lui reproche d'être un petit peu trop dilettante. Et au contact de Ronaldo et avec l'exigence de Mourinho, ce qu'il fait à la récupération, c'est devenu un athlète. Alors que quand il était jeune, il ne faisait pas d'efforts.

« Dédé Gignac c'est pareil, il jouait sur son talent et ne faisait pas d'efforts. Et c'est pour ça que je crois qu'un garçon comme Dembélé, qui est un hyper doué, qui n'a jamais fait d'efforts pour jouer au football, il ne sait toujours pas s'il est droitier ou gaucher, et pour lui, éliminer un ou deux adversaires c'est inné. Il a joué à Rennes et quand il est arrivé au Barça comme il jouait dans la rue avec ses copains. »

« En arrivant là-bas, ton club à des exigences, tu te rends compte qu'à 23 ans, tu ne réponds pas aux exigences, que le haut niveau c'est bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, bien récupérer et de ne penser qu'à ça et qu'à 35 ans tu auras la retraite pour en profiter. Il ne défraie plus la chronique, il n'est plus blessé et il est très bon donc il a eu une prise de conscience et ça porte ses fruits », a ajouté Di Meco.