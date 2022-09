Equipe de France : deux jours avant l'Autriche, entraînement léger pour les bleus

Il paraît que pour voir un entraînement des Bleus, les places sont chères.

Alors quand environ 300 supporters, dont une majorité d'enfants, étaient invités par la fédération, les joueurs de l'équipe de France ont pris plus de 20 minutes pour faire des photos et signer quelques autographes.



Avec bien sûr une star : Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG avait déjà fait parler de lui plutôt dans ce rassemblement en annonçant dès son arrivée à Clairefontaine sa décision de ne pas participer aux opérations commerciales avec les quatorze sponsors de la fédération française de football.



Mais lundi soir, après le décrassage des hommes de Deschamps, tout est rentré dans l'ordre après une concertation entre les cadres des Bleus (Lloris, Varane, Mbappé...). Et ce mardi matin, la star des Bleus était bien présente aux différents shooting avec les partenaires, qui ont dû composer avec beaucoup de petits nouveaux qui ne seront certainement pas au Mondial.



Côté terrain, et après le forfait de Lucas Digne annoncé dans la matinée et remplacé par Adrien Truffert à l'origine sélectionné avec les Espoirs, Didier Deschamps a pu compter sur un groupe au complet, sans joueur resté en soins.



Pour cette séance ouverte au public, Raphaël Varane et ses partenaires ont d'abord démarré par des courses légères puis fractionnées, avant d'effectuer un exercice de changement de direction dans lequel Mbappé était associé à Tchouaméni, Guendouzi, Badiashile et Saliba.



Une séance tranquille puisque les Bleus ont enchaîné par un taureau géant dans la bonne humeur avant de terminer comme souvent par une séance d'exercice devant les buts, à laquelle Benjamin Pavard et Olivier Giroud n'ont pas participé. Tout comme Raphaël Varane ou Ferland Mendy.



Les frappes de Kylian Mbappé, elles, ont fait lever les jeunes supporters présents en tribunes, pendant que Fofana, Tchouameni ou Camavinga faisaient une brésilienne dans un relatif anonymat. Comme souvent, il n'y en avait que pour Kylian.