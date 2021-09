Equipe de France : Deschamps nie toute mauvaise ambiance au sein du groupe

Didier Deschamps est revenu sur les rumeurs de mauvaise ambiance au sein du groupe bleu.

Après son nul indigent face à la Bosnie-Herzégovine, l'équipe de France a encore concédé un nul, cette fois en Ukraine ce samedi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. Et des rumeurs émergent concernant une mauvaise ambiance dans le vestiaire tricolore.

Une rumeur que que le sélectionneur, Didier Deschamps, s'est empressé de démentir.

Interrogé par Téléfoot sur TF1 sur une impression d'ambiance dégradée au sein des Bleus, Didier Deschamps a nié tout problème: "Vous avez des impressions extérieures et qui ne sont pas les mêmes de l’intérieur. Il n’y a vraiment aucun problème de ce côté. Il n’y a qu’une seule vérité, celle du terrain. Je peux vous assurer que le groupe est concentré mais après il y a les matchs. On est dans une période avec moins de réussite. Il y a pas mal de joueurs que j'ai été obligé de changer de l'Euro", a expliqué DD.

"Tout est lié, avec la confiance et la réussite. Les adversaires nous proposent le même schéma en face avec des blocs regroupés. On a la fâcheuse habitude de courir après le score désormais. Il y a des périodes comme ça, il faut l'accepter", a ajouté le coach des Bleus.

Blessé à la cheville droite après un choc avec Andriy Yarmolenko, Aurélien Tchouameni a été évacu du terrain à la 82e minute. Et d'après RMC, les premières informations sur la nature de la blessure sont rassurantes.

Face aux médias, Deschamps a simplement déclaré à ce sujet: "C'est un coup sur le pied, il a mal. À voir".

Le sélectionneur a aussi évoqué le potentiel inexploité de sa formation : "Sur les 11 qui ont débuté, ils n’avaient jamais joué ensemble. On peut toujours faire mieux, face à un adversaire qui nous propose toujours le même schéma, très groupé, dense. Il faut toujours plus de justesse, de déplacements. On a eu le ballon. On s’est créé des occasions mais on doit être capables de s’en créer plus. Aurélien a pris une bonne semelle en fin de match mais il fait partie des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel. A travers la mi-temps qu’il a fait contre la Bosnie et de son match aujourd’hui, il y a du tempérament, de la personnalité, c’est bien."