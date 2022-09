Equipe de France : Deschamps appelle Fofana, Badiashile et Kolo Muani

Confronté à une avalanche de blessures, Didier Deschamps a appelé trois joueurs n'ayant jamais goûté à l'équipe de France à deux mois du Mondial.

Didier Deschamps a communiqué ce jeudi sa liste de joueurs pour les deux dernières rencontres de Ligue des nations face à l'Autriche, au stade de France le 22 septembre et au Danemark, le 25.

Trois petits nouveaux chez les Bleus

A deux mois de la Coupe du monde au Qatar, ils sont trois à être sélectionnés pour la toute première fois chez les A, un par ligne.

Très bons depuis le début de la saison, les deux Monégasques Benoît Badiashile et Youssouf Fofana ainsi que le nouveau joueur de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, ont été choisis pour figurer dans la liste.

Parmi les revenants, Ousmane Dembélé, en feu depuis plusieurs semaines sous le maillot du Barça est bien là, tout comme Olivier Giroud, qui remplace Karim Benzema, touché.

La liste complète : Areola, Lloris, Maignan, Badiashile, Clauss, Théo Hernandez, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane, Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Nkunku.

Un honneur à sauver avant le Qatar

Incapables de remporter une seule de leur quatre rencontres du mois de juin, les Bleus sont d'ores et déjà éliminés de la course au Final Four et ne peuvent plus défendre leur titre dans cette Ligue des nations.

L'objectif de cette trêve sera donc d'éviter de terminer à la dernière place - qu'occupent actuellement les hommes de Deschamps - pour ne pas descendre en Ligue B pour la prochaine édition de la compétition.

Deux matchs qui seront également les denriers avant la Coupe du monde, puisqu'aucune amical ne précèdera le tournoi, qui débutera le 20 novembre. L'occasion donc pour les Tricolores - qui croiseront notamment le Danemark, futur adversaire au Mondial - de répéter à nouveau avant de partir défendre leur titre mondial.