Equipe de France - Corine Diacre fait le point sur la préparation des Bleues

L'équipe de France entame une deuxième phase dans sa préparation, en vue de l'Euro féminin qui démarre le 6 juillet prochain.

Dans un peu plus de trois semaines, l'équipe de France féminine fera son entrée en lice dans l'Euro féminin, face à l'Italie.

"Être prêtes à jouer dix fois 90 minutes"

Un rendez-vous particulièrement attendu, trois ans après le Mondial en France, pour lequel les filles de Corine Diacre sont en pleine préparation.

"Il fallait régénérer un petit peu. Les filles ont eu une petite semaine de vacances avant de nous rejoindre. Elles vont bien. Elles étaient heureuses de se retrouver, de nous retrouver, de partager ces moments hors football. Ce matin, elles étaient aussi contentes de se retrouver. Tout va bien", a détaillé la sélectionneuse devant la presse ce mardi.

"L'objectif est d'être prêtes à jouer six fois 90 minutes, minimum. Toutes les joueuses ont terminé au même moment", a-t-elle poursuivi.

"La seule petite différence, c'est avec les joueuses qui évoluent à l'étranger. (...) On va avoir cette semaine pour remettre tout le groupe au même niveau et ensuite individualiser au maximum."

"Katoto ? C'est en cours"

Corine Diacre a également évoqué la situation de Marie-Antoinette Katoto, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain et qui pourrait quitter le club de la capitale.

Un dossier dont elle espérait initialement qu'il soit réglé avant cette préparation. "C'est en cours, assure-t-elle. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, elle non plus, mais elle va faire en sorte que la situation soit réglée le plus rapidement possible."

Après une saison compliquée, marquée notamment par l'affaire Kheira Hamraoui, la meilleure buteuse de l'histoire de la section féminine du PSG aurait annoncé à sa direction être en désaccord sur la possibilité de renouveler son contrat. L'OL et le Barça sont notamment à l'affût.