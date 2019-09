Equipe de France - Corentin Tolisso : "C'était très fort en émotion"

Corentin Tolisso était en conférence de presse ce dimanche midi après la large victoire des Bleus contre l'Albanie (4-1).

De retour avec l'équipe de après sa grave blessure contractée avec le , Corentin Tolisso, Champion du Monde l'été dernier, était titulaire samedi soir lors de la large victoire des Bleus face à l'Albanie (4-1).



Présent en conférence de presse ce dimanche, le milieu de terrain s'est félicité de son retour réussi.

Une soirée forte en émotion

Corentin Tolisso : Aujourd'hui, j'ai réussi à retourner en équipe de France. À moi de prouver avec le Bayern pour y retourner encore. Mais c'était très fort en émotion. J'étais très, très fier de pouvoir être là hier.

Les Bavarois en Bleu

C'est une bonne chose pour nous quatre de pouvoir jouer ensemble en équipe de France. Kingsley [Coman] a fait un très bon match dans la lignée de ce qu'il fait au Bayern depuis le début de la saison. Ben [Pavard] et Lucas [Hernandez] ont été très bons aussi.

Endurci par sa blessure

Je pense que ça m'a fait grandir dans la tête, que ça m'a endurci. Ça forge un mental. (...) Je savais qu'il fallait énormément travailler pour revenir au haut niveau. Il faut que je continue comme ça et que je retrouve mon réel niveau d'avant ma blessure. Ça ne dépend que de moi. Il faut que je me laisse un peu de temps. Avec le Bayern, j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai fait une bonne préparation. À moi de continuer comme ça.

Son association avec Matuidi

On s'est bien entendu avec Blaise. On avait déjà évolué ensemble auparavant. C'est facile de jouer avec un joueur de grand talent comme Blaise Matuidi. (...) Au Bayern, on joue plus souvent à deux 8 avec un 6 reculé. (...) Être plus bas, ce n'est pas un souci. Ce sont deux styles de jeu différents où il faut que je m'adapte tout simplement.

Kingsley Coman

Je pense que ça a été compliqué pour Kingsley. Je sais que ça a été quelque chose de difficile, donc je ne vais pas forcément lui parler de son absence à la . Là, il est en très grande forme. Ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est exceptionnel et j'espère que ça va continuer comme ça. On dit que les blessures forgent mentalement et je pense que Kingsley (Coman) est très fort mentalement.

Les absents

[Pogba, Mbappé et Kanté] sont des joueurs très importants pour notre effectif. On a hâte qu'ils reviennent, mais qu'ils soient présents ou non l'équipe de France se doit de gagner. (...) Je pense qu'avec ou sans eux on aurait gagné quand même.

Benjamin Quarez, à Clairefontaine.