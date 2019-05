Équipe de France - Clément Lenglet : "Il fallait simplement attendre mon heure"

En conférence de presse à Clairefontaine, Clément Lenglet s'est exprimé sur sa première convocation et le statut qu'il occupera en Bleu.

Vous êtes passé devant Samuel Umtiti dans la hiérarchie à Barcelone, est-ce que cela signifie que vous arrivez en Bleu avec la volonté de vous imposer directement ?

"Ma volonté est simple, apprendre et profiter. Je suis super heureux de vivre ces supers moments, je vais simplement me préparer du mieux possible et si j'ai du temps de jeu pour aider l'équipe ce sera évidemment avec une grande fierté."

Considérez-vous normal que votre statut soit inversé avec Samuel Umtiti en équipe de ?

"Oui, c'est normal. Sam a un très grand vécu avec les Bleus, il a fait une finale de l'Euro, il est champion du monde, il a joué de nombreux matches. J'arrive avec un statut différent mais c'est à moi de montrer que je peux être performant pour donner l'envie au sélectionneur de me donner du temps de jeu."

Votre nom est souvent apparu cette saison, étiez-vous impatient ?

"Non je n'étais pas forcément impatient, j'avais bien sûr envie de venir le plus vite possible mais je savais qu'il y avait des joueurs en place. Il fallait simplement attendre mon heure et maintenant que je suis là je savoure."

Que pouvez-vous amener à cette équipe de France ?

"Je ne sais pas, je suis plutôt un défenseur relanceur. Je vais d'abord donner le meilleur de moi-même. J'ai la chance de jouer dans un club qui joue des matches de très haut niveau ce qui va peut-être me permettre d'aider l'équipe, je l'espère. J'aimerais aussi amener de la joie et de la bonne humeur."

Est-ce que la concurrence avec Sameul Umtiti qui s'étend aujourd'hui en Bleu peut compliquer les choses ?

"Non parce nous sommes toujours sur la même longueur d'ondes. Sam m'a super bien accueilli à Barcelone, on a une relation de compatriotes dans un vestiaire étranger, on se sert les coudes, on est souvent ensemble. Le fait de jouer au même poste et d'être en concurrence n'est pas un poids dans notre relation."

Les médias espagnols évoquent un retour de Neymar à Barcelone. En avez-vous entendu parler et l'avez-vous déjà croisé à Barcelone ?

"Je l'ai déjà croisé, oui. Je n'ai pas entendu parler d'un retour à Barcelone mis à part ce que j'ai vu dans les médias comme tout le monde. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de Barcelone parce qu'il a gagné ici et qu'il a marqué beaucoup de buts. Mais je n'ai pas plus d'informations sur un retour."

Quelle est la place d'Antoine Griezmann dans le championnat espagnol ? Avez-vous parlé avec lui de Barcelone ?

"Elle est très très grande puisqu'il fait partie des 3-4 meilleurs joueurs du championnat. Il marque énormément de buts tous les ans dans une équipe qui est à la lutte pour le titre. C'est la star du championnat avec 3-4 autres joueurs. Il ne m'a pas parlé du Barça, il a annoncé qu'il quittait l'Atlético mais il n'a pas dit où il allait et on est tous curieux de savoir."

Pouvez-vous nous dire un mot sur Wissam Ben Yedder, votre ancien coéquipier, que vous retrouvez en Bleu ?

"Wissam n'est pas un joueur formaté, il n'a pas fait de centre de formation et il est passé par le futsal, il a des déplacements un peu différents, il est très à l'aise avec les deux pieds, il va très vite dans les enchaînements et si on lui laisse 40 centimètres c'est déjà trop tard. Il a fait une super saison à Séville, il a besoin de très peu d'occasions pour briller et il l'a montré cette saison ave un ratio frappe/but de très très haut niveau."

Puisque vous êtes en concurrence avec Samuel Umtiti, vous êtes-vous entraîné à casser la démarche ?

"Non ça c'est le geste de Sam (rires). Je ne casse pas la démarche et je n'ai même pas de geste pour l'instant. Ça a marqué la et ça lui appartient."