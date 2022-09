Equipe de France – Christopher Nkunku : "On peut décrocher une troisième étoile"

Dans une interview accordée à Onze Mondial, Nkunku se confie sur ses ambitions avec les Bleus : il rêve d'une troisième étoile.

Christopher Nkunku a joué pour première fois avec l'équipe de France le 25 mars 2022. Une première sélection qui récompensait sa superbe saison avec le RB Leipzig (il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de la saison de la Bundesliga).

Depuis, l'ailier totalise six sélections et espère participer à la Coupe du monde 2022, comme il l'a confié à nos confrères de Onze Mondial : « Si je vais disputer la Coupe du Monde ? (Sourire). C'est plutôt une question pour le sélectionneur. Mon rôle est d'être le plus performant possible jusqu'à cette échéance. Après, c'est au coach de décider, il y a tellement de bons joueurs français que ça ne va pas être facile pour le coach de faire une sélection. »

Nkunku nourrit d'ailleurs de grandes ambitions avec les Bleus et espère ajouter une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France : « On a un groupe talentueux, un vrai groupe. Mais il nous reste des choses à travailler, on n'est pas parfaits. Il faut se focaliser sur les choses à travailler pour être le plus performant possible en Coupe du Monde. On peut décrocher une troisième étoile, tout est possible (rires). […] Je n'ai pas vécu le Mondial 2018, mais je suis Français donc je me considère comme champion du monde. Si on cherche à faire mieux, ce sera donc de ramener une troisième étoile. »

Enfin, Nkunku se confie sur relation avec Benzema et Mbappé, ses deux compères de l'attaque tricolore : « Kylian, je le connais depuis qu'on est à Clairefontaine. Quand il est venu à Paris, on a pu jouer, s'entraîner ensemble, beaucoup de fois. On a toujours eu cette affinité sur le terrain parce qu'on était dans la même équipe. Je sais ce qu'il aime, il sait ce que j'aime. Karim, c'est la première fois que je jouais à côté de lui et je pense que ça s'est fait naturellement. On aime bien ce jeu de passe-et-va, une touche, deux touches, donc ça nous correspond bien. »