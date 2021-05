Équipe de France - Blaise Matuidi prêt pour l’Euro, mais…

Transféré à l’Inter Miami (MLS) à l’été 2020, Blaise Matuidi répondra présent si Didier Deschamps l’appelle pour l’Euro.

Non, Blaise Matuidi n’a pas pris sa retraite internationale. Mais depuis son transfert à l’Inter Miami, pensionnaire de Major League Soccer (Amérique du Nord), à l’été 2020, le milieu de terrain n’a plus été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Pour l’Euro, il semble donc définitivement hors course.

"Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi"

Et pourtant, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain se tient prêt. "Je n'ai jamais eu d'oeil sur le téléphone. Mais quand on a partagé des moments avec l'équipe de France pendant plus de dix ans et qu'il y a une grande compétition, on garde un œil l'avisé... Je suis toujours à disposition si on a besoin de moi", a-t-il déclaré dans L’Équipe ce mardi, jour de l’annonce de la liste des 26 de DD.

Pour être précis, sa dernière sélection date du 14 octobre 2019, face à la Turquie (1-1) : moins de deux ans sans équipe de France, donc… Mais des surprises sont attendues ce soir, à commencer par Karim Benzema, qui n’a plus connu les Bleus depuis 2015 ! De quoi donner de l’espoir au champion du monde 2018 ?

Trop de milieux passent avant lui

"Ce ne sont pas quelques mois sur un autre continent qui ont changé le Blaise que l'on connaît. Je reste un soldat. Alors si on appelle le soldat Blaise, il sera là pour répondre présent…", a répondu Matuidi dans L’Équipe ce mardi.

Malheureusement pour lui, si Benzema reste à ce jour le meilleur attaquant français et justifie donc sa sa probable sélection par des critères sportifs, ce n’est pas le cas de Matuidi, qui vient de passer une saison dans un championnat mineur.

Et au milieu, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko, Eduardo Camavinga, Steven Nzonzi et Tanguy Ndombele partent avec une longueur d’avance sur lui.