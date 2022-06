Equipe de France : Benzema revient sur les incidents de la finale de Ligue des champions

L'attaquant des Bleus et du Real Madrid est revenu sur le chaos qui a accompagné la finale de Ligue des champions remportée par les Merengue.

La finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid au stade de France a été marquée par les graves incidents aux abords du stade.

"Pour le foot, ce n'est pas joli"

Un chaos pour lequel tout le monde, des autorités françaises aux supporters en passant par l'UEFA notamment, se rejette la faute depuis.

"Pour le foot, ce n'est pas joli. Surtout pour une finale de Ligue des champions mais pour le foot tout court.

"Après ce sont des choses qui arrivent, il faut faire attention la prochaine fois", a pour sa part réagit Karim Benzema, de retour dans l'enceinte dyonisienne moins d'une semaine après avec les Bleus.

"C'est le foot, on ne peut pas gagner à chaque fois"

Avec moins de réussite cette fois, puisque malgré un but du Madrilène, l'équipe de France s'est inclinée face au Danemark pour son entrée en lice dans cette Ligue des Nations.

"On n'est pas très bien rentrés dans notre match en première période. On est mieux rentrés qu'eux en deuxième, on a eu des occasions, on a poussé, réussi à marquer mais on n'a pas su garder ce résultat", a poursuivi Benzema.

"Le manque de fraîcheur ? C'est pour tous les joueurs, pas que pour nous, on a tous joué 40 matchs.

"C'est le foot, on ne peut pas gagner à chaque fois même si on rentre à chaque fois sur le terrain pour gagner. Aujourd'hui on est tombés sur une très bonne équipe."