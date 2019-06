Équipe de France - Benjamin Pavard : "Déterminé à tout casser l'année prochaine avec le Bayern Munich"

En conférence de presse à Clairefontaine, Benjamin Pavard a évoqué la nouvelle aventure qui l'attend au Bayern Munich dans les prochaines semaines.

Que pensez-vous de l’équipe de que vous jouez dans deux jours pour les éliminatoires de l'Euro ?

"La Turquie est une très belle équipe avec des fans qui vont mettre la pression. On sait qu’ils ont changé de sélectionneur il n’y a pas longtemps et qu’ils ont joué 4 matches depuis pour 4 victoires. On s’attend à un match difficile mais on est sûr de notre football et on va là bas prendre les 3 points."

La période est-elle compliquée pour les équipes nationales après une longue saison ?

"Oui début juin c’est toujours compliqué, comme vous le dites la saison a été très longue. Mais on porte ce maillot de l’équipe de et on se doit d’être performants et de gagner. Les vacances ce sera après les deux matches et on va tout faire pour les gagner."

Vous allez arriver au Bayern cet été, est-ce que le renouvellement de l’effectif vous fait peur ?

"Non ça ne me fait pas peur, je savais qu’ils voulaient renouveler leur effectif et j‘en fait partie. Je suis très heureux, c’est un grand club qui gagne énormément de titres, pour moi c’est un des meilleurs clubs du monde si ce n’est le meilleur, le stade est toujours plein et je suis pressé de commencer l’aventure."

Qu’attendez-vous de votre première saison au Bayern et à plus long terme ?

"J’espère faire partie des cadres et gagner énormément de titres. Forcément quand on gagne la on a envie de gagner encore plus de trophées. J’ai envie de gagner chaque année que ce soit la ou les coupes et la . Ça fait plusieurs années que le Bayern n’arrive pas à la gagner, on a un très gros effectif et on va tout faire pour la gagner de nouveau."

Que représente la Ligue des champions pour vous et avez-vous discuté avec Hugo Lloris et Moussa Sissoko qui ont perdu en finale ?

"C’est la meilleure compétition qui puisse exister derrière la Coupe du monde. C’est le rêve de tous les joueurs de gagner la Ligue des champions. Je suis triste pour Hugo et Moussa qui sont passés tout près. J’espère qu’on la gagnera avec le Bayern la saison prochaine."

Savez-vous à quel poste vous jouerez avec le Bayern ?

"Je peux jouer les deux postes. Il y aura beaucoup de matches dans la saison donc je jouerai soit défenseur central soit arrière droit."

Allez-vous profiter un peu de vos vacances ou allez-vous tout de suite vous projeter dans votre nouvelle aventure au Bayern ?

"Je vais couper, couper mes téléphones et bien me ressourcer pour arriver déterminé et frais pour le Bayern. Mais bon je me connais, je vais bosser pendant mes vacances parce que je suis déterminé à tout casser l’année prochaine."