Equipe de France - Badiashile : "Être humble et respectueux ne veut pas dire ne pas être ambitieux"

D'un naturel réservé, Benoît Badiashile a su s'imposer pour ses débuts chez les Bleus, avec une prestation convaincante face à l'Autriche.

Appelé par Didier Deschamps pour pallier les forfaits de Kimpembe et Hernandez sur l'axe gauche de la défense, Benoît Badiashile a répondu présent face à l'Autriche.

"Être un patron permet d'être plus concentré"

Une première réussie pour le timide monégasque, qui espère enchaîner dès ce dimanche, au Danemark.

"Quand j'ai commencé en professionnel avec Monaco, j'étais très discret. Peut-être trop. On avait un vestiaire avec de très grands joueurs, mais je pense que j'aurais pu montrer plus de personnalité dès le début", se confie-t-il dans L'Equipe à propos de son caractère.

"C'est très important d'en avoir à mon poste. Ma progression aurait été plus rapide. Parce qu'au-delà des prises de parole, je pensais trop sur le terrain, donc je faisais des erreurs.

"Être un patron permet de rester tout le temps dans le match et d'être plus concentré."

"Je sais être patient"

Un tempérament introverti qui l'a obligé à se faire violence, sans mettre de côté ses ambitions élevées.

"Être humble et respectueux ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Je sais être patient. Je suis dans un grand club, je joue et je ne veux pas aller plus vite", jure-t-il encore.

"Si les choses doivent se faire, elles se feront, comme pour la Coupe du monde. Il ne faut pas se mettre la pression avec un départ.

"On parlait de personnalité dans un vestiaire, si j'étais parti plus tôt, est-ce que j'aurais pu travailler aussi bien que ça ces derniers mois ?"