Équipe de France - Aymeric Laporte de retour, Samuel Umtiti absent ?

Selon Le Parisien, le défenseur de Manchester City pourrait être appelé ce jeudi (14h) par Didier Deschamps contrairement à Samuel Umtiti.

Performant avec et loué par Pep Guardiola depuis de nombreux mois, Aymeric Laporte est considéré comme l'un des gros absents récurrents en Équipe de . Selon Le Parisien, Didier Deschamps devrait donner sa chance à l'ancien joueur de l' , lors de l'annonce de sa liste ce jeudi à 14 heures.

S'il a déjà été convoqué pour un rassemblement à Clairefontaine, le natif d'Agen n'a jamais connu jusque-là de sélection avec les Bleus. Le sélectionneur serait donc prêt à lui tendre la main après plus d'un an d'absence. Avec Laporte convoqué, Samuel Umtiti devrait en faire les frais. Le défenseur central du Barça n'a pas encore joué de match cette saison en .

Tolisso aussi de retour, Lacazette out ?

Par ailleurs, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Mike Maignan devraient être également présents pour ce rassemblement et deux matches au programme : l'Albanie et Andorre pour les éliminatoires de l' .

L'article continue ci-dessous

Une nouvelle fois, Alexandre Lacazette devrait être mis de côté tandis que Kylian Mbappé, Florian Thauvin, Ousmane Dembélé et N'Golo Kanté, tous les quatre blessés, resteront aux soins lors de cette trêve internationale.

Liste probable : Lloris, Areola, Maignan - Pavard, Dubois, Varane, Zouma, Laporte, Lenglet, Digne, Lucas Hernandez - Pogba, Ndombélé, Matuidi, Tolisso, Lemar, Sissoko - Coman, Griezmann, Ben Yedder, Giroud, Martial, Fekir