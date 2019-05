Équipe de France - Avec les Bleus, Mbappé aura les responsabilités sans la pointe

Dans l'esprit de Didier Deschamps, Kylian Mbappé n'occupera pas le poste de numéro 9. Du moins à court terme.

Les mots de Kylian Mbappé dimanche soir en marge de la remise de son trophée de meilleur joueur de résonnent encore à Paris. "Je sens que je suis à un tournant de ma carrière. C'est peut-être le moment de prendre plus de responsabilités à Paris, j'espère, ou peut être ailleurs dans un nouveau projet". Le champion du monde, qui a refusé un peu plus tard de préciser le fond de sa pensée, a donc laissé libre court à tous les avis. Même s'il est certainement un peu trop tôt pour définitivement écarter l'éventualité d'un départ, elle n'est à ce jour pas la plus probable. À travers sa déclaration, Kylian Mbappé a surtout réclamé plus de responsabilités qui, en matière de football, se graduent surtout sur l'échelle salariale. Les considérations financières mises à part, le numéro 7 parisien attend de ses dirigeants qu'ils donnent aussi plus de poids à son statut sur le terrain. À travers un positionnement exclusif de numéro 9, par exemple, mais aussi par une implication moins éparse sur les coups de pieds arrêtés, penaltys ou coups francs, certainement. Alors qu'il appartient au PSG de trancher, en équipe de , sous les ordres de Didier Deschamps, il en sera autrement.

Dans cette configuration, Deschamps le préfère à droite

Le positionnement de Kylian Mbappé n'est pas un débat tout neuf. Les diverses conférences de presse des derniers rassemblements avaient déjà été l'occasion pour Didier Deschamps de rappeler que son jeune joueur pouvait être décisif sur tous les postes offensifs et que l'important se situait davantage dans l'animation. Ce mardi, pour l'annonce de sa nouvelle liste, le sélectionneur français n'a pas changé son fusil d'épaule. "Kylian a cette faculté à être décisif à tous les postes de l'attaque, les circonstances en club ont fait qu'il a dû évoluer en pointe, parfois seul et il a été performant, a-t-il d'abord rappelé. En équipe de France il évolue plus sur le côté droit mais il a la liberté d'aller dans l'axe. Après, c'est plus une question d'animation et de complémentarité". En somme, les performances de Kylian Mbappé en pointe ne suffisent pas à remettre en cause un schéma établi. Dans un rôle de pivot, Olivier Giroud - qui n'est pas le dernier à empiler les statistiques sous le maillot bleu - permet d'offrir une liberté d'action au duo Griezmann-Mbappé, tous les deux friands des situations axiales.

D'une manière plus générale, le contexte équipe de France n'est pas exactement le même qu'à Paris. Chez les Bleus, Kylian Mbappé est encore un maillon de la chaîne. Même si tout le monde reconnait sans conteste son apport, Antoine Griezmann ou Paul Pogba sont des leaders techniques et charismatiques qui prennent de la place. Et s'ils la partagent volontiers avec le prodige de 20 ans, il n'est pas encore tout à fait question de la céder totalement. Pour ce qui est des coups de pieds arrêtés, il serait donc étonnant de voir le Mancunien et le futur barcelonais abandonner leurs prérogatives même si Antoine Griezmann a déjà prouvé que sa vision collective était plus prononcée que ses desseins personnels.

Du haut de ses 30 sélections, Kylian Mbappé n'est pas encore le patron. Les records de précocité qui tombent comme des mouches à chacune de ses capes tendent à lui donner de plus en plus d'importance et tout le monde autour de lui en a conscience. "En équipe de France, il a déjà des responsabilités, reprenait Deschamps en conférence de presse. Après chacun interprètera ce que sont les responsabilités. C'est un joueur important pour l'équipe de France, il l'est et il le sera". Un message limpide qui pourrait se résumer ainsi : qu'il continue ainsi puisque chacun sait que l'heure viendra.