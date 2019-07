Equipe de France - Aulas tacle Corinne Diacre : "C'est inconcevable"

Le président de l’Olympique Lyonnais est revenu sur les critiques de la sélectionneuse, Corinne Diacre, envers les joueuses de son club.

Quelques jours après l’élimination de l’équipe de en demi-finale de son Mondial face aux Etats-Unis (1-2), la sélectionneuse des Bleues n’avait pas été tendre avec certaines de ses joueuses, dont Eugénie Le Sommer en particulier.

"Je lui ai dit : ''Pourquoi tu restes à gauche ?''. L'idée, ce n'était pas ça. Notre projet de jeu, ce n'était pas ça. Sauf que c'est ce qu'elle a fait. Et la raison, on en discutera plus tard" avait déclaré Corinne Diacre à propos de l’attaquante lyonnaise.

L'ex-manager du Foot avait même rajouté une couche sur la préparation des lyonnaises de l'effectif tricolore. "La saison de a été très longue. On a dû gérer les organismes. Certaines d'entre elles se sont même blessées pendant la préparation. J'ai failli devoir me passer de Mbock et Le Sommer contre la . Il faut faire avec. Est-ce que toutes ces joueuses ont fait le maximum pour optimiser les temps de récupération ? Il faut que tout le monde se pose les bonnes questions" a t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien.

L'article continue ci-dessous

Aulas : "Diacre est sortie du cadre"

Des déclarations recueillis au micro de Téléfoot qui n’ont visiblement pas été du gout de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL n’a pas hésité à tacler la sélectionneuse des Bleues.

"Corinne Diacre est sortie du cadre institutionnel et professionnel. Vous vous rendez compte si des gens de l'OL avaient dit publiquement ce qu'ils savent de ce qu'il s'est passé durant cette préparation en équipe de France ? C'est inconcevable, et nous nous garderons bien de le faire ! (…) Alors non, je n'ai pas aimé ce que j'ai lu. Mais, en tant que vice-président de la Fédération, j'ai un devoir de réserve" a t-il expliqué à L’Equipe.